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Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен
Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен - РИА Новости, 19.11.2022
Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен
Из-за перегрузки электросети город Нетешин Хмельницкой области полностью обесточен на неопределенный срок, сообщили в субботу в исполнительном комитете... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:31
2022-11-19T22:31
2022-11-19T22:32
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Из-за перегрузки электросети город Нетешин Хмельницкой области полностью обесточен на неопределенный срок, сообщили в субботу в исполнительном комитете Нетешинского городского совета."По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды в город", - говорится в сообщении горсовета в соцсетях.Позже, как сообщили СМИ, в горсовете уточнили, что официальных графиков отключений электросетей в Нетешине нет, были ориентировочные графики для удобства потребителей. Теперь будут только аварийные отключения.Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221118/zaes-1832472700.html
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22:31 19.11.2022 (обновлено: 22:32 19.11.2022)
Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен
Горсовет: перегрузка электросети привела к обесточению города-спутника Хмельницкой АЭС