https://ria.ru/20221118/zrenie-1832300473.html

Каждый второй выпускник школы: какая опасность грозит детям

Каждый второй выпускник школы: какая опасность грозит детям - РИА Новости, 18.11.2022

Каждый второй выпускник школы: какая опасность грозит детям

В России и мире — "эпидемия" близорукости. Точные причины роста заболеваемости до сих пор неизвестны. Однако последние исследования приближают нас к пониманию... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:00

2022-11-18T16:18

наука

владимир нероев

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России и мире — "эпидемия" близорукости. Точные причины роста заболеваемости до сих пор неизвестны. Однако последние исследования приближают нас к пониманию того, почему все больше людей носят очки или контактные линзы.Полмира будут близорукимиМиопия (научное название болезни) активно распространяется по миру со второй половины ХХ века. Особенно резкий рост начался с конца предыдущего столетия. Сегодня от близорукости страдают примерно 30 процентов жителей стран Запада. В США число таких пациентов удвоилось с 1970-х. В странах Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, порядка 80 процентов населения — близорукие. В крупных городах региона доля еще выше — около 90.В России, по данным Минздрава, плохо видит вдаль каждый третий-четвертый житель страны."Болезни глаз, по данным Минздрава на 2018-й, подтвердили у 20,5 миллиона россиян. Пятнадцать лет назад было в полтора раза меньше", — говорит Виталий Иванов, офтальмолог Европейского медицинского центра.По оценке австралийского Института зрения Брайена Холдена — самой авторитетной в мире научной организации по проблемам миопии, — к 2050 году примерно половина населения планеты, то есть пять миллиардов человек, будет близорукой в той или иной степени.При этом в 2000-м болезнь диагностировали у 1,4 миллиарда — это 22,9 процента населения Земли.Почему картинка размываетсяУ науки нет окончательного ответа на вопрос, почему распространяется близорукость. Обобщая основные предположения, можно назвать две главные причины — генетика и образ жизни.Многие работы показывают, что развитие миопии сильнее коррелирует с генетическими особенностями: дети часто получают близорукость "в наследство" от родителей. Ученые даже выделили конкретные участки генома, которые с этим связаны.В то же время одной генетикой распространение болезни объяснить сложно. Так, начиная с середины ХХ века некоторые традиционные сообщества (например, эскимосы) стали активно перенимать европейский образ жизни. И уже во втором поколении зрение в их популяции активно портилось. То есть бытовое поведение, очевидно, сказалось и на них."Основная причина возникновения близорукости — увеличение размера глаза. Он растет в передне-заднем направлении чуть быстрее, чем необходимо. Картинка, которая когда-то попадала на сетчатку, потихоньку от нее отдаляется, изображение становится размытым. Чисто физический процесс, — поясняет Павел Карамышев, офтальмолог из Docdeti. — Рост глаза — генетическая особенность. Она обусловлена тем, как сформированы роговица, хрусталик, лицевой череп. А условия и образ жизни — несомненно, весомый фактор риска, который ускоряет процесс".Развитие близорукости эксперт сравнивает с ситуацией, когда высокого для своих лет ребенка отдают в секцию баскетбола, где тот начинает тянуться вверх еще быстрее. То есть образ жизни создает условия для ускоренного деления клеток и роста тканей."Если у ребенка есть генетически обусловленные предпосылки — более длинный с рождения размер глаза, преломление меньше, чем хотелось бы, — то образ жизни, как, например, у геймера, приведет к тому, что близорукость появится раньше. А когда генетической обусловленности нет — глаз развит нормально, большой запас дальнозоркости, — даже если он будет геймером, близорукость у него не появится", — считает врач."Вы сами-то так сможете?"На бытовом уровне "эпидемию" миопии часто связывают с началом эры гаджетов. Якобы чем больше смотришь на экран, тем сильнее напрягаешь глаза — и зрение ухудшается. Но распространение болезни началось задолго до эры смартфонов и персональных компьютеров, а большинство ученых склоняются к тому, что здоровье глаз не зависит напрямую от экранного времени."Точные цифры привести нельзя — это невозможно исследовать. У всех разные размеры гаджетов, длина руки, которой люди держат планшет или телефон. Слишком много переменных. Рекомендации типа "ребенок должен сидеть за компьютером не больше часа" взяты года этак из 1998-го, когда у ПК были еще старые большие мониторы", — отмечает Карамышев.По его словам, врачи иногда рекомендуют пациентам уменьшить экранное время, но конкретной цифры назвать нельзя. "Специалистов, которые советуют детям сидеть перед экраном не более 30 минут в день, мне всегда хочется спросить: "А вы сами-то так сможете?" — говорит врач.В то же время злоупотреблять гаджетами в раннем возрасте не стоит: зрительная система ребенка не готова к таким нагрузкам."Малыши учатся пользоваться мелкими экранами, смартфонами, планшетами. Детям разрешают смотреть мультфильмы долго, в дневное время, часто — с близкого расстояния и на небольших экранах", — указывает врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Светлана Болдырева.У природы нет плохой погодыОднако основные причины близорукости, скорее всего, не связаны непосредственно с экранным временем. Одна из главных — недостаток солнечного света. Чем дольше ребенок находится на улице — при естественном освещении, — тем больше шансов сохранить зрение."Есть четкие исследования доказательной медицины, которые нам говорят: "Ребята, больше света", — объясняет Карамышев. — Естественное освещение, или инсоляция, снижает риск формирования близорукости и положительно сказывается на детях, у которых миопия уже есть. При этом неважно, солнечная погода на улице или пасмурная".Врач уточняет: здесь важно постоянство. Гулять лучше ежедневно, хотя бы по часу. Компенсировать отсутствие прогулок за выходные не получится.В южных странах процент близорукости не столь высок, хотя местные жители так же увлекаются гаджетами, как и мы. "Просто у них много солнечных дней в году", — отмечает Карамышев. Но даже если постоянно гулять и вообще исключить гаджеты, влияние генетических факторов не "перебить"."Если у вас много членов семьи с близорукостью, особенно высокой, то хоть в деревню ребенка увези — 99 процентов, что зрение испортится, — поясняет офтальмолог. — Если один член семьи близорукий, вероятность миопии у ребенка — 50 процентов. И она еще меньше, если родители видят хорошо, а очки носил кто-то в третьем-четвертом колене".Образованные видят хужеС недавнего времени распространение близорукости все чаще связывают с тем, что за последние полвека дети стали больше учиться — в ущерб другим, более "естественным" занятиям.Представление о том, что наличие очков связано с развитым интеллектом и приобретением знаний, небезосновательно. Начиная с конца 1980-х исследования подтверждали корреляцию между плохим зрением и высоким IQ. В работе 2014 года датские офтальмологи Эрнст Гольдшмидт и Нина Якобсен, отмечая влияние генетики, главной причиной "эпидемии" миопии в Восточной Азии называют именно распространение образования.По мнению некоторых врачей, иногда детей слишком рано начинают усиленно обучать."Многие родители чересчур увлечены развитием дошкольников и хотят, чтобы ребенок как можно раньше освоил счет, алфавит, иностранные языки", — говорит Болдырева.По данным главного внештатного офтальмолога Минздрава Владимира Нероева, в России частота близорукости в младших классах — от шести до восьми процентов, а к окончанию школы — почти 50. "Все потому, что зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека", — приводят его пояснения на сайте ведомства.Эти цифры уточняются в совместном исследовании НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и МТК микрохирургии глаза имени академика СПбГУ Федорова. Согласно подсчетам, близоруких учеников первого класса в России — в среднем два с половиной процента, пятых классов — в восемь раз больше (19,7 процента), а к 11-му классу — в среднем 38,6 процента.При этом в обычных общеобразовательных школах количество близоруких учеников в 11-х классах составило 30,9 процента, а в гимназиях и лицеях с усложненной программой — 57,7. Приведенные цифры — всего лишь зарегистрированные случаи, подчеркивает Виталий Иванов из Европейского медицинского центра.В свежем исследовании группа ученых под руководством Джереми Гуггенхайма из Университета Кардиффа (Великобритания) обнаружила пять генов, которые отвечают за развитие близорукости у людей в результате длительного образования.Авторы работы использовали данные о генетике и состоянии здоровья более чем 340 000 человек европейского происхождения. И выявили пять генетических вариантов, которые постепенно повышали риск развития близорукости у людей, по мере того как увеличивался срок получения образования. То есть у тех, кто оканчивал вузы, риск был выше.Не убрать, но замедлить"Убрать близорукость нельзя, но можно ее замедлить и тем самым уменьшить риски осложнений, которые бывают при быстром прогрессировании", — говорит Карамышев. Помимо увеличения времени, проведенного на улице, остановить развитие миопии помогают правильно подобранные линзы и очки.Примечательно, что многие методы лечения, которые до сих пор применяют в России, ведущие мировые офтальмологи считают устаревшими. Так, если раньше наши врачи назначали очки, руководствуясь принципом недокоррекции (например, когда у ребенка зрение "минус три", ему выписывают очки на "минус два с половиной"), то теперь это неактуально."Потому что полагали: глаз должен отдыхать. Но он работает постоянно. Мы спим, видим сны, а зрачок реагирует на визуальные образы. В природе состояние отдыха для глаза — это смерть", — указывает Карамышев.Не доказана эффективность и таких процедур, как склеропластика — эту операцию тоже до сих пор проводят в России, отмечает врач."Очень часто мы бьемся с системой по поводу спортивных ограничений. Главное — состояние сетчатки. Если у ребенка близорукость, но сетчатка в порядке, он может заниматься любым видом спорта. А у нас, бывает, разрешают только плавание и воздухом дышать. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью", — добавляет эксперт.Для профилактики офтальмологических заболеваний Минздрав России советует правильно питаться (меню должно быть сбалансированным, содержать витамины и микроэлементы), соблюдать режим зрительной нагрузки (работая за компьютером, делать перерыв каждые полтора часа, ежедневно выполнять гимнастику для глаз), проходить диспансеризацию, своевременно обращаться к офтальмологу и соблюдать его рекомендации.Болдырева называет признаки, по которым можно заподозрить близорукость у ребенка: если он держит книгу близко к лицу, низко наклоняется над тетрадью, садится вплотную к телевизору, прищуривается, часто потирает глаза, жалуется на головную боль. В этих случаях необходимо не откладывая обратиться к врачу-офтальмологу.

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

https://ria.ru/20221030/dush-1827622143.html

https://ria.ru/20221019/mozg-1824941716.html

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владимир нероев, россия, сша, япония, европейский медицинский центр, см-клиника, санкт-петербургский государственный университет, социальный навигатор, здоровье, детские вопросы