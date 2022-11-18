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В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/zhkkh-1832512449.html
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 18.11.2022
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты коммунальных услуг. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:26
2022-11-18T15:26
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 18 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты коммунальных услуг."Я поручил включить в список на стопроцентное возмещение оплаты ЖКУ семьи погибших в ходе СВО наших военнослужащих. Это наши герои, люди, которые оставив родных и дом, пошли защищать родину. Они отдали свои жизни на священной войне против нацизма и фашизма ради будущего нашей страны, в которой есть свобода вероисповедания, чтят традиции и обычаи, сохраняют и передают будущим поколениям семейные ценности", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Донбасс
15:26 18.11.2022
 
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ

Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты услуг ЖКХ

© РИА Новости / Ольга МолчановаВид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Ольга Молчанова
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты коммунальных услуг.
"Я поручил включить в список на стопроцентное возмещение оплаты ЖКУ семьи погибших в ходе СВО наших военнослужащих. Это наши герои, люди, которые оставив родных и дом, пошли защищать родину. Они отдали свои жизни на священной войне против нацизма и фашизма ради будущего нашей страны, в которой есть свобода вероисповедания, чтят традиции и обычаи, сохраняют и передают будущим поколениям семейные ценности", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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