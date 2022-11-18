https://ria.ru/20221118/zhkkh-1832512449.html
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 18.11.2022
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты коммунальных услуг. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:26
2022-11-18T15:26
2022-11-18T15:26
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 18 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты коммунальных услуг."Я поручил включить в список на стопроцентное возмещение оплаты ЖКУ семьи погибших в ходе СВО наших военнослужащих. Это наши герои, люди, которые оставив родных и дом, пошли защищать родину. Они отдали свои жизни на священной войне против нацизма и фашизма ради будущего нашей страны, в которой есть свобода вероисповедания, чтят традиции и обычаи, сохраняют и передают будущим поколениям семейные ценности", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Донбасс
В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации освободят от оплаты услуг ЖКХ
Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе спецоперации бойцов от оплаты услуг ЖКХ