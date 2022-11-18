https://ria.ru/20221118/zerno-1832376364.html

ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода

ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода - РИА Новости, 18.11.2022

ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода

Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:23

2022-11-18T07:23

2022-11-18T07:23

в мире

фао

афганистан

йемен

сахара

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792391787_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_e80af7e7b90a8356ec2af866f69b8264.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.По его словам, предложение российских властей по бесплатной передаче нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна услышано, и "эти вопросы сейчас прорабатываются по линии большой ООН"."Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах, - это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары", - сказал Кобяков.Он отметил, что разблокировка поставок бесплатного российского зерна окажет существенную помощь гуманитарным организациям, которые оказывают чрезвычайную продовольственную помощь странам, пострадавшим от конфликтов, засухи, последствий пандемии или неурожая.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html

афганистан

йемен

сахара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, фао, афганистан, йемен, сахара, оон, россия