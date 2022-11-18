ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода
Представитель ФАО Кобяков: поставки российского зерна помогут купировать вспышки голода
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
По его словам, предложение российских властей по бесплатной передаче нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна услышано, и "эти вопросы сейчас прорабатываются по линии большой ООН".
"Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах, - это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары", - сказал Кобяков.
Он отметил, что разблокировка поставок бесплатного российского зерна окажет существенную помощь гуманитарным организациям, которые оказывают чрезвычайную продовольственную помощь странам, пострадавшим от конфликтов, засухи, последствий пандемии или неурожая.
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