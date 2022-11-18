Рейтинг@Mail.ru
ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/zerno-1832376364.html
ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода
ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода - РИА Новости, 18.11.2022
ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода
Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:23
2022-11-18T07:23
в мире
фао
афганистан
йемен
сахара
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792391787_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_e80af7e7b90a8356ec2af866f69b8264.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.По его словам, предложение российских властей по бесплатной передаче нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна услышано, и "эти вопросы сейчас прорабатываются по линии большой ООН"."Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах, - это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары", - сказал Кобяков.Он отметил, что разблокировка поставок бесплатного российского зерна окажет существенную помощь гуманитарным организациям, которые оказывают чрезвычайную продовольственную помощь странам, пострадавшим от конфликтов, засухи, последствий пандемии или неурожая.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html
афганистан
йемен
сахара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792391787_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_36ba409276c1dd0433a4c35d8ffa0594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фао, афганистан, йемен, сахара, оон, россия
В мире, ФАО, Афганистан, Йемен, Сахара, ООН, Россия
07:23 18.11.2022
 
ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода

Представитель ФАО Кобяков: поставки российского зерна помогут купировать вспышки голода

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в странах Африканского Рога и южнее Сахары, в Афганистане и Йемене, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
По его словам, предложение российских властей по бесплатной передаче нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна услышано, и "эти вопросы сейчас прорабатываются по линии большой ООН".
"Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах, - это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары", - сказал Кобяков.
Он отметил, что разблокировка поставок бесплатного российского зерна окажет существенную помощь гуманитарным организациям, которые оказывают чрезвычайную продовольственную помощь странам, пострадавшим от конфликтов, засухи, последствий пандемии или неурожая.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:56
Песков прокомментировал продление зерновой сделки
 
В миреФАОАфганистанЙеменСахараООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала