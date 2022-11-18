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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 18.11.2022
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 18.11.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:05
2022-11-18T12:31
петропавловск-камчатский
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россия
происшествия
камчатский край
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 102, глубина: 69,0. Магнитуда: 5,3", — говорится в сообщении службы.Землетрясение зафиксировали в 20.33 по местному времени (11.33 мск) в районе мыса Шипунского.
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петропавловск-камчатский, российская академия наук, россия, происшествия, камчатский край, новости - туризм
Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Россия, Происшествия, Камчатский край, Новости - Туризм
12:05 18.11.2022 (обновлено: 12:31 18.11.2022)
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 102, глубина: 69,0. Магнитуда: 5,3", — говорится в сообщении службы.
Землетрясение зафиксировали в 20.33 по местному времени (11.33 мск) в районе мыса Шипунского.
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