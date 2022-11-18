https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 18.11.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:05
2022-11-18T12:05
2022-11-18T12:31
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 102, глубина: 69,0. Магнитуда: 5,3", — говорится в сообщении службы.Землетрясение зафиксировали в 20.33 по местному времени (11.33 мск) в районе мыса Шипунского.
https://ria.ru/20221113/zemletryasenie-1831152930.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, российская академия наук, россия, происшествия, камчатский край, новости - туризм
Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Россия, Происшествия, Камчатский край, Новости - Туризм
12:05 18.11.2022 (обновлено: 12:31 18.11.2022)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3