https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 18.11.2022

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:05

2022-11-18T12:05

2022-11-18T12:31

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 102, глубина: 69,0. Магнитуда: 5,3", — говорится в сообщении службы.Землетрясение зафиксировали в 20.33 по местному времени (11.33 мск) в районе мыса Шипунского.

https://ria.ru/20221113/zemletryasenie-1831152930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петропавловск-камчатский, российская академия наук, россия, происшествия, камчатский край, новости - туризм