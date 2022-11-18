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Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского - РИА Новости, 18.11.2022
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Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского
Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского - РИА Новости, 18.11.2022
Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:57
2022-11-18T16:37
в мире
анджей дуда
украина
польша
киев
нато
инцидент с падением ракет в польше
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину. НАТО признает, что проследила траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать", — пояснил военный.Российские удары по инфраструктуре Украины вызывают беспокойство внутри страны, поскольку могут привести к ее полному обесточиванию. По мнению Риттера, это и стало вероятной причиной для провокации в Польше."Им нужно, чтобы НАТО объявила бесполетную зону над Украиной. Это было бы их спасение", — отметил он.Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html
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в мире, анджей дуда, украина, польша, киев, нато, инцидент с падением ракет в польше, владимир зеленский, зрк с-300, россия
В мире, Анджей Дуда, Украина, Польша, Киев, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше, Владимир Зеленский, ЗРК С-300, Россия
15:57 18.11.2022 (обновлено: 16:37 18.11.2022)
 
Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского

Офицер разведки США Риттер: Украина с помощью ЧП в Польше пыталась столкнуть НАТО и Россию

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину. НАТО признает, что проследила траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать", — пояснил военный.
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Российские удары по инфраструктуре Украины вызывают беспокойство внутри страны, поскольку могут привести к ее полному обесточиванию. По мнению Риттера, это и стало вероятной причиной для провокации в Польше.
"Им нужно, чтобы НАТО объявила бесполетную зону над Украиной. Это было бы их спасение", — отметил он.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреАнджей ДудаУкраинаПольшаКиевНАТОИнцидент с падением ракет в ПольшеВладимир ЗеленскийЗРК С-300Россия
 
 
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