https://ria.ru/20221118/zelenskiy-1832525223.html

Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского

Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского - РИА Новости, 18.11.2022

Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:57

2022-11-18T15:57

2022-11-18T16:37

в мире

анджей дуда

украина

польша

киев

нато

инцидент с падением ракет в польше

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину. НАТО признает, что проследила траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать", — пояснил военный.Российские удары по инфраструктуре Украины вызывают беспокойство внутри страны, поскольку могут привести к ее полному обесточиванию. По мнению Риттера, это и стало вероятной причиной для провокации в Польше."Им нужно, чтобы НАТО объявила бесполетную зону над Украиной. Это было бы их спасение", — отметил он.Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

https://ria.ru/20221118/filippo-1832498748.html

https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html

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