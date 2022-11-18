15:57 18.11.2022 (обновлено: 16:37 18.11.2022)
Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского
Офицер разведки США Риттер: Украина с помощью ЧП в Польше пыталась столкнуть НАТО и Россию
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину. НАТО признает, что проследила траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать", — пояснил военный.
Российские удары по инфраструктуре Украины вызывают беспокойство внутри страны, поскольку могут привести к ее полному обесточиванию. По мнению Риттера, это и стало вероятной причиной для провокации в Польше.
"Им нужно, чтобы НАТО объявила бесполетную зону над Украиной. Это было бы их спасение", — отметил он.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.