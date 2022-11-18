https://ria.ru/20221118/zarplata-1832393412.html
СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат
СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат
Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку", пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:56
2022-11-18T09:56
2022-11-18T10:58
экономика
россия
рбк (медиагруппа)
headhunter
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку", пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.В исследовании, на которое ссылается издание, отмечается, что лидерами по приросту зарплат стали строительная и логистическая сферы."Это связано с дефицитом кадров в этих отраслях. За год доход сотрудников в них вырос на десять и девять процентов соответственно. В денежном эквиваленте сотрудники этих сфер по состоянию на конец сентября получали 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей в среднем", — уточняется в статье.На этой неделе заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что по итогам года рост средней номинальной зарплаты в России ожидается на уровне 11,6 процента — это несколько ниже инфляции.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рбк (медиагруппа), headhunter, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа), HeadHunter, Санкции в отношении России
09:56 18.11.2022 (обновлено: 10:58 18.11.2022)
СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат
РБК: в России началась санкционная гонка зарплат в строительной и логистической сферах
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку", пишет РБК
, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.
"Фактическая зарплата работников в России в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 90,5 тысячи рублей (до вычета налогов)", — говорится в публикации.
В исследовании, на которое ссылается издание, отмечается, что лидерами по приросту зарплат стали строительная и логистическая сферы.
"Это связано с дефицитом кадров в этих отраслях. За год доход сотрудников в них вырос на десять и девять процентов соответственно. В денежном эквиваленте сотрудники этих сфер по состоянию на конец сентября получали 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей в среднем", — уточняется в статье.
На этой неделе заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что по итогам года рост средней номинальной зарплаты в России ожидается на уровне 11,6 процента — это несколько ниже инфляции.