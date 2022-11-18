https://ria.ru/20221118/zarplata-1832393412.html

СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат

СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: в России началась "санкционная гонка" зарплат

Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку", пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:56

2022-11-18T09:56

2022-11-18T10:58

экономика

россия

рбк (медиагруппа)

headhunter

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку", пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.В исследовании, на которое ссылается издание, отмечается, что лидерами по приросту зарплат стали строительная и логистическая сферы."Это связано с дефицитом кадров в этих отраслях. За год доход сотрудников в них вырос на десять и девять процентов соответственно. В денежном эквиваленте сотрудники этих сфер по состоянию на конец сентября получали 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей в среднем", — уточняется в статье.На этой неделе заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что по итогам года рост средней номинальной зарплаты в России ожидается на уровне 11,6 процента — это несколько ниже инфляции.

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, рбк (медиагруппа), headhunter, санкции в отношении россии