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СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника
СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника
Компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:24
2022-11-18T05:24
в мире
технологии
илон маск
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника, сообщает издание Business Insider.По его данным, распоряжение о закрытии офисов вступает в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.Издание со ссылкой на редактора специализированного портала Platformer сообщает, что причиной "локаута" стали опасения нового владельца компании Илона Маска по поводу возможных внутренних диверсий.Сутки назад истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Газета New York Times сообщила об увольнении "сотен сотрудников".
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
05:24 18.11.2022
 
СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника

Business Insider: компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника, сообщает издание Business Insider.
По его данным, распоряжение о закрытии офисов вступает в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.
Издание со ссылкой на редактора специализированного портала Platformer сообщает, что причиной "локаута" стали опасения нового владельца компании Илона Маска по поводу возможных внутренних диверсий.
Сутки назад истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Газета New York Times сообщила об увольнении "сотен сотрудников".
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 03:49
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
 
В миреТехнологииИлон Маск
 
 
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