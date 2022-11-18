https://ria.ru/20221118/zakrytie-1832371641.html

СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника

СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: Twitter закрывает свои офисы до понедельника

Компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:24

2022-11-18T05:24

2022-11-18T05:24

в мире

технологии

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания Twitter закрывает свои офисы до понедельника, сообщает издание Business Insider.По его данным, распоряжение о закрытии офисов вступает в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.Издание со ссылкой на редактора специализированного портала Platformer сообщает, что причиной "локаута" стали опасения нового владельца компании Илона Маска по поводу возможных внутренних диверсий.Сутки назад истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Газета New York Times сообщила об увольнении "сотен сотрудников".

https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск