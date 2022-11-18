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Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС

Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 18.11.2022

Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС

Россия продолжит общение с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:50

2022-11-18T12:50

2022-11-18T12:50

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия продолжит общение с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС.Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, магатэ, запорожская аэс