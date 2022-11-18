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Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС
Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС
Россия продолжит общение с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:50
2022-11-18T12:50
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия продолжит общение с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС.Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, магатэ, запорожская аэс
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
12:50 18.11.2022
 
Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС

Песков: Россия продолжит общение с МАГАТЭ по вопросам Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия продолжит общение с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС.
"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:10Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области назвали резолюцию МАГАТЭ по АЭС позорной
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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