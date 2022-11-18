https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832644094.html
Источник раскрыл детали задержания агента СБУ в ЛНР
Источник раскрыл детали задержания агента СБУ в ЛНР - РИА Новости, 18.11.2022
Источник раскрыл детали задержания агента СБУ в ЛНР
Агента Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на главу Беловодского района Луганской Народной Республики, задержали во время изъятия... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:24
2022-11-18T20:24
2022-11-18T20:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Агента Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на главу Беловодского района Луганской Народной Республики, задержали во время изъятия схрона, предназначавшегося для совершения терактов, он дал признательные показания, сообщил РИА Новости источник.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав России предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики. По словам источника, СБУ пыталась организовать отравление "высокопоставленного чиновника республиканского уровня".В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники контрразведки, задержан исполнитель - агент СБУ Владислав Роменский - и установлен куратор операции - офицер украинской спецслужбы Кирилл Гончаров, сообщил источник."После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать еще троих глав. Роменского задержали в момент изъятия схрона, предназначавшегося для обеспечения терактов, позже он дал признательные показания" - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что материалы разработки одного из подразделений СБУ, планировавших срыв референдума, помимо задержания Роменского позволили раскрыть обширную агентурную сеть украинских спецслужб."Мероприятия по пресечению террористической деятельности СБУ продолжаются, в том числе благодаря тем сотрудниками украинских спецслужб, которые не приемлют курс нынешнего руководства Украины", - заявил источник.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832241541.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/kabyrov-1832318008.html
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луганская народная республика, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины
20:24 18.11.2022 (обновлено: 20:33 18.11.2022)
Источник раскрыл детали задержания агента СБУ в ЛНР
Источник раскрыл детали задержания агента СБУ, покушавшегося на главу района в ЛНР
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Агента Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на главу Беловодского района Луганской Народной Республики, задержали во время изъятия схрона, предназначавшегося для совершения терактов, он дал признательные показания, сообщил РИА Новости источник.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР
в состав России
предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики. По словам источника, СБУ
пыталась организовать отравление "высокопоставленного чиновника республиканского уровня".
В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники контрразведки, задержан исполнитель - агент СБУ Владислав Роменский - и установлен куратор операции - офицер украинской спецслужбы Кирилл Гончаров, сообщил источник.
"После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать еще троих глав. Роменского задержали в момент изъятия схрона, предназначавшегося для обеспечения терактов, позже он дал признательные показания" - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материалы разработки одного из подразделений СБУ, планировавших срыв референдума, помимо задержания Роменского позволили раскрыть обширную агентурную сеть украинских спецслужб.
"Мероприятия по пресечению террористической деятельности СБУ продолжаются, в том числе благодаря тем сотрудниками украинских спецслужб, которые не приемлют курс нынешнего руководства Украины", - заявил источник.