https://ria.ru/20221118/vvp-1832503478.html

Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году

Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году

Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:08

2022-11-18T15:08

2022-11-18T15:08

экономика

андрей белоусов

россия

ввп

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.Так, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году - 1-4%.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, андрей белоусов, россия, ввп