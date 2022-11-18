https://ria.ru/20221118/vvp-1832503478.html
Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2022
Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:08
2022-11-18T15:08
2022-11-18T15:08
экономика
андрей белоусов
россия
ввп
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.Так, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году - 1-4%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия, ввп
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, ВВП
Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
Вице-премьер Белоусов заявил, что спад ВВП России в 2022 году не превысит трех процентов
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1% спад", - сказал он.
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ
в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития
- на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
Так, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году - 1-4%.