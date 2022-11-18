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ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть - РИА Новости, 18.11.2022
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ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть
ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть - РИА Новости, 18.11.2022
ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть
За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября, сообщает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:06
2022-11-18T11:06
россия
втб
анатолий печатников
экономика
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября, сообщает пресс-служба банка ВТБ.По оценкам ВТБ, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым. По итогам года физлица оформят более 10 триллионов рублей кредитов.С начала ноября клиенты ВТБ оформили кредиты на сумму порядка 75 миллиардов рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 миллиардов рублей. В автосегменте объем сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 миллиардов рублей. Выдачи ипотеки превысили 30 миллиардов рублей, рост по сравнению с началом октября – в пределах 10%. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок.По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 триллионов рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Продажи кредитов наличными за этот период могут составить 2,9 триллиона рублей (рост в 1,7 раза), ипотеки – 2,8 триллиона рублей (рост в 1,5 раза), автокредитов – 320 миллиардов рублей (+5%). Всего по итогам года банки выдадут более 10 триллионов рублей кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть. При этом портфель кредитов физлиц, по оценке ВТБ, покажет рост на 9%, до 28 триллионов рублей.К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос."Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 триллионов рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
https://ria.ru/20221114/bankomaty-1831333217.html
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россия, втб, анатолий печатников, экономика
Россия, ВТБ, Анатолий Печатников, Экономика
11:06 18.11.2022
 

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
По оценкам ВТБ, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым. По итогам года физлица оформят более 10 триллионов рублей кредитов.
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 12:39
ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро
С начала ноября клиенты ВТБ оформили кредиты на сумму порядка 75 миллиардов рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 миллиардов рублей. В автосегменте объем сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 миллиардов рублей. Выдачи ипотеки превысили 30 миллиардов рублей, рост по сравнению с началом октября – в пределах 10%. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок.
По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 триллионов рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Продажи кредитов наличными за этот период могут составить 2,9 триллиона рублей (рост в 1,7 раза), ипотеки – 2,8 триллиона рублей (рост в 1,5 раза), автокредитов – 320 миллиардов рублей (+5%). Всего по итогам года банки выдадут более 10 триллионов рублей кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть. При этом портфель кредитов физлиц, по оценке ВТБ, покажет рост на 9%, до 28 триллионов рублей.
К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 14:57
ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства
"Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 триллионов рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
 
РоссияВТБАнатолий ПечатниковЭкономика
 
 
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