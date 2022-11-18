https://ria.ru/20221118/vstrecha-1832520309.html

Евросоюз пригласил в Брюссель президента Сербии и премьера Косово

Евросоюз пригласил в Брюссель президента Сербии и премьера Косово - РИА Новости, 18.11.2022

Евросоюз пригласил в Брюссель президента Сербии и премьера Косово

ЕС в рамках посредничества между Белградом и Приштиной пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:43

2022-11-18T15:43

2022-11-18T15:43

в мире

александр вучич

альбин курти

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косово

брюссель

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. ЕС в рамках посредничества между Белградом и Приштиной пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти в Брюссель, надеется, что такая встреча пройдет очень скоро, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Работа ЕС как посредника между Белградом и Приштиной по урегулированию идет, мы пригласили президента Вучича и премьера Курти приехать в Брюссель на встречу высокого уровня, надеемся, что эта встреча произойдет очень скоро", - сказал он.По словам Стано, целью такой "срочной" встречи в ЕС видят "поиск решения текущей ситуации".Ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что соглашения и договоренности по вопросу возвращения сербов в институты власти непризнанного Косова, а также перерегистрации автомобилей все еще не достигнуты.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в понедельник в Брюсселе переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве Евросоюза. По его словам, 29 ноября - это срок, до которого обязательно нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.Ранее сербы из Косово и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косово подал лидер сербов в крае Горан Ракич. Кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты. Затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя погоны Косово.Власти Косово приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косово. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

https://ria.ru/20221117/kritika-1832348716.html

https://ria.ru/20221111/kosovo-1830924049.html

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html

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в мире, александр вучич, альбин курти, жозеп боррель, косово, брюссель, сербия, евросоюз, совет ес