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В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну

В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну - РИА Новости, 18.11.2022

В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну

США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:09

2022-11-18T20:09

2022-11-18T20:15

сша

россия

джон кирби

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением", - сказал Кирби в ходе брифинга.По словам представителя Белого дома, в нынешних условиях, когда Вашингтон фиксирует "опасную", с его точки зрения, риторику из Москвы касательно возможностей применения ядерного оружия, США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми."Это необходимо, чтобы избежать любых возможных просчетов в ядерной сфере", - добавил высокопоставленный американский чиновник.

https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html

сша

россия

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сша, россия, джон кирби, в мире, вашингтон (штат)