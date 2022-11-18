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В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну - РИА Новости, 18.11.2022
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В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну
В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну - РИА Новости, 18.11.2022
В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну
США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:09
2022-11-18T20:15
сша
россия
джон кирби
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением", - сказал Кирби в ходе брифинга.По словам представителя Белого дома, в нынешних условиях, когда Вашингтон фиксирует "опасную", с его точки зрения, риторику из Москвы касательно возможностей применения ядерного оружия, США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми."Это необходимо, чтобы избежать любых возможных просчетов в ядерной сфере", - добавил высокопоставленный американский чиновник.
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сша, россия, джон кирби, в мире, вашингтон (штат)
США, Россия, Джон Кирби, В мире, Вашингтон (штат)
20:09 18.11.2022 (обновлено: 20:15 18.11.2022)
 
В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну

Белый дом: США согласны с Россией в том, что ядерная война не должна быть развязана

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением", - сказал Кирби в ходе брифинга.
По словам представителя Белого дома, в нынешних условиях, когда Вашингтон фиксирует "опасную", с его точки зрения, риторику из Москвы касательно возможностей применения ядерного оружия, США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми.
"Это необходимо, чтобы избежать любых возможных просчетов в ядерной сфере", - добавил высокопоставленный американский чиновник.
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