https://ria.ru/20221118/volga-1832457146.html

Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути"

Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути" - РИА Новости, 18.11.2022

Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути"

Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому Волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:13

2022-11-18T14:13

2022-11-18T15:07

туризм

туризм

новости - туризм

андрей недосеков

туристы

волга

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому Волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств, заявил помощник президента Российской Федерации на общественных началах Андрей Недосеков."Говоря про "Великий Волжский путь", я согласен, что не входит в компетенцию министерства транспорта создание причальной инфраструктуры, но без этого мы не сдвинемся никуда, – подчеркнул он. – То есть мы не выполним не только туристическую нашу стратегию, мы не выполним стратегию транспорта, которая сегодня подразумевает фактически в два раза увеличение к 2035 году пассажиро- и грузооборота на внутренних водных путях"."Любой рейс начинается с причала и заканчивается причалом", – подчеркнул Недосеков.Межрегиональный проект "Великий Волжский путь" объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья и способствует развитию разных направлений от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий, а также велопешеходных маршрутов вдоль Волги, отмечали ранее в Ростуризме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, андрей недосеков, туристы, волга