https://ria.ru/20221118/volga-1832457146.html
Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути"
Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути" - РИА Новости, 18.11.2022
Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути"
Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому Волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:13
2022-11-18T14:13
2022-11-18T15:07
туризм
туризм
новости - туризм
андрей недосеков
туристы
волга
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому Волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств, заявил помощник президента Российской Федерации на общественных началах Андрей Недосеков."Говоря про "Великий Волжский путь", я согласен, что не входит в компетенцию министерства транспорта создание причальной инфраструктуры, но без этого мы не сдвинемся никуда, – подчеркнул он. – То есть мы не выполним не только туристическую нашу стратегию, мы не выполним стратегию транспорта, которая сегодня подразумевает фактически в два раза увеличение к 2035 году пассажиро- и грузооборота на внутренних водных путях"."Любой рейс начинается с причала и заканчивается причалом", – подчеркнул Недосеков.Межрегиональный проект "Великий Волжский путь" объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья и способствует развитию разных направлений от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий, а также велопешеходных маршрутов вдоль Волги, отмечали ранее в Ростуризме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, андрей недосеков, туристы, волга
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Андрей Недосеков, туристы, Волга
14:13 18.11.2022 (обновлено: 15:07 18.11.2022)
Помощник президента рассказал, чего не хватает "Великому Волжскому пути"
Помощник президента: "Великому Волжскому пути" нужно развитие причальной инфраструктуры
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому Волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств, заявил помощник президента Российской Федерации на общественных началах Андрей Недосеков.
"Говоря про "Великий Волжский путь", я согласен, что не входит в компетенцию министерства транспорта создание причальной инфраструктуры, но без этого мы не сдвинемся никуда, – подчеркнул он. – То есть мы не выполним не только туристическую нашу стратегию, мы не выполним стратегию транспорта, которая сегодня подразумевает фактически в два раза увеличение к 2035 году пассажиро- и грузооборота на внутренних водных путях".
"Любой рейс начинается с причала и заканчивается причалом", – подчеркнул Недосеков.
Межрегиональный проект "Великий Волжский путь" объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья и способствует развитию разных направлений от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий, а также велопешеходных маршрутов вдоль Волги, отмечали ранее в Ростуризме.