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В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/voennoplennye-1832577367.html
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными - РИА Новости, 18.11.2022
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:44
2022-11-18T18:18
в мире
оон
специальная военная операция на украине
россия
украина
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.
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в мире, оон, россия, украина
В мире, ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
17:44 18.11.2022 (обновлено: 18:18 18.11.2022)
 
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

УВКПЧ ООН сообщило, что изучает видео с убитыми российскими военнопленными на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
"Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их", - ответила она на вопрос о реакции ООН на эти видео.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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