17:44 18.11.2022 (обновлено: 18:18 18.11.2022)
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными
УВКПЧ ООН сообщило, что изучает видео с убитыми российскими военнопленными на Украине
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
"Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их", - ответила она на вопрос о реакции ООН на эти видео.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.