https://ria.ru/20221118/voennoplennye-1832577367.html

В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными - РИА Новости, 18.11.2022

В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:44

2022-11-18T17:44

2022-11-18T18:18

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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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