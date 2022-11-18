https://ria.ru/20221118/vklady-1832490566.html

Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях

Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях - РИА Новости, 18.11.2022

Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях

Сбербанк с пятницы повысил ставки по вкладам в юанях, максимальная доходность по ним теперь составляет 1,5%, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:36

2022-11-18T14:36

2022-11-18T14:52

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по вкладам в юанях, максимальная доходность по ним теперь составляет 1,5%, говорится в сообщении банка."С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях. По вкладу "Новые возможности" максимальная ставка достигла 1,5% годовых, по "Вкладу в юанях" - 1,05% годовых. Раньше - 0,2 и 0,55% годовых соответственно. Остальные параметры депозитов не изменились", - сказано в релизе.Вклад "Новые возможности" можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет. Минимальная сумма вклада - 7 тысяч юаней, максимальная не ограничена. Этот вклад также доступен в рублях."Вклад в юанях" можно открыть на срок от одного месяца до трех лет, минимальная сумма - 10 тысяч юаней, максимальная не ограничена."Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html

https://ria.ru/20221114/moshenniki-1831336729.html

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экономика, сбербанк россии