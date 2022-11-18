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В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США - РИА Новости, 18.11.2022
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В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США
Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:51
2022-11-18T12:11
сша
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США персоналом сейчас, думаю, нет оснований американцам сетовать на нехватку людей", - сказал Рябков журналистам. По его словам, "по визовым обменам никакого прогресса нет - если думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет"."Но тематика звучит, в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений. Может быть, что-нибудь будет получаться. Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах точечно", - заключил замминистра.
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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:51 18.11.2022 (обновлено: 12:11 18.11.2022)
 
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США

Замглавы МИД Рябков: вопрос виз обсуждается с США в рутинном порядке, но без прогресса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США персоналом сейчас, думаю, нет оснований американцам сетовать на нехватку людей", - сказал Рябков журналистам. По его словам, "по визовым обменам никакого прогресса нет - если думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет".
"Но тематика звучит, в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений. Может быть, что-нибудь будет получаться. Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах точечно", - заключил замминистра.
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