https://ria.ru/20221118/vizy-1832424071.html

В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США

В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США - РИА Новости, 18.11.2022

В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США

Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:51

2022-11-18T11:51

2022-11-18T12:11

сша

россия

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США персоналом сейчас, думаю, нет оснований американцам сетовать на нехватку людей", - сказал Рябков журналистам. По его словам, "по визовым обменам никакого прогресса нет - если думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет"."Но тематика звучит, в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений. Может быть, что-нибудь будет получаться. Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах точечно", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829304146.html

сша

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Кирилл Волков

сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)