https://ria.ru/20221118/vizy-1832424071.html
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США
Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:51
2022-11-18T11:51
2022-11-18T12:11
сша
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона по визовым вопросам будут продолжены, прорывов в этом вопросе ждать не стоит, но возможны точечные договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США персоналом сейчас, думаю, нет оснований американцам сетовать на нехватку людей", - сказал Рябков журналистам. По его словам, "по визовым обменам никакого прогресса нет - если думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет"."Но тематика звучит, в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений. Может быть, что-нибудь будет получаться. Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах точечно", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20221105/ssha-1829304146.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:51 18.11.2022 (обновлено: 12:11 18.11.2022)
В МИД заявили, что не видят прогресса в визовом вопросе с США
Замглавы МИД Рябков: вопрос виз обсуждается с США в рутинном порядке, но без прогресса