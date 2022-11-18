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Орбан раскрыл, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций - РИА Новости, 18.11.2022
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Орбан раскрыл, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций
Орбан раскрыл, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций - РИА Новости, 18.11.2022
Орбан раскрыл, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций
Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:14
2022-11-18T16:14
цены на нефть
виктор орбан
владимир путин
россия
венгрия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Санкционная политика... привела к стремительному росту цен на энергоносители, а это означает недостаток в размере 10 миллиардов евро в венгерской экономике в год", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI.По его словам, подобные убытки отрицательно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели, такие как повышение заработной платы или снижение налогов."С этой точки зрения антисанкционная политика Венгрии не кажется чрезмерной", - подчеркнул Орбан.Ранее в четверг, выступая на радио Kossuth, премьер Венгрии заявил, что "санкционная политика - это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии.Ранее Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221118/vengriya-1832518839.html
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цены на нефть, виктор орбан, владимир путин, россия, венгрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:14 18.11.2022
 
Орбан раскрыл, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций

Премьер Венгрии Орбан: экономика страны теряет десять миллиардов евро в год из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Санкционная политика... привела к стремительному росту цен на энергоносители, а это означает недостаток в размере 10 миллиардов евро в венгерской экономике в год", - приводит слова Орбана на конференции агентство MTI.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:40
Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
По его словам, подобные убытки отрицательно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели, такие как повышение заработной платы или снижение налогов.
"С этой точки зрения антисанкционная политика Венгрии не кажется чрезмерной", - подчеркнул Орбан.
Ранее в четверг, выступая на радио Kossuth, премьер Венгрии заявил, что "санкционная политика - это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии.
Ранее Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 11:27
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Цены на нефтьВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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