https://ria.ru/20221118/vandalizm-1832396882.html

Примаков рассказал об актах вандализма против Русских домов в Европе

Примаков рассказал об актах вандализма против Русских домов в Европе - РИА Новости, 18.11.2022

Примаков рассказал об актах вандализма против Русских домов в Европе

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости об актах вандализма в отношении Русских домов в Европе. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:14

2022-11-18T10:14

2022-11-18T10:14

в мире

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

европа

берлин (город)

париж

евгений примаков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости об актах вандализма в отношении Русских домов в Европе."После 24 февраля были зафиксированы акты вандализма в отношении наших культурных центров. Бутылки с краской бросали, и рисовали всякое, даже в Париже пытались перебросить через забор бутылку с зажигательной смесью, мы привлекали полицию", - рассказал он.При этом он подчеркнул, что подобных случаев вандализма в последнее время стало меньше."Сейчас Европа немного успокоилась. Таких агрессивных актов вандализма сейчас нет", - добавил Примаков.Ранее глава Россотрудничества в комментарии РИА Новости назвал позорными попытки части украинской диаспоры в ФРГ отобрать Русский дом в Берлине и передать его Украине.В середине октября представители Украинского гражданского движения собрались у Русского дома в Берлине и устроили импровизированное голосование с тем, чтобы Русский дом был передан им. Активисты также запустили онлайн-петицию о передаче здания, однако в их требованиях нет никаких законных оснований.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

https://ria.ru/20221029/primakov-1827703634.html

https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html

европа

берлин (город)

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), европа, берлин (город), париж, евгений примаков