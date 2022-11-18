Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221118/utrata-1832376062.html
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов - РИА Новости, 18.11.2022
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:11
2022-11-18T10:31
культура
россия
театр
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832389050_0:256:2141:1460_1920x0_80_0_0_ea1540252363486ccf1b2ca4ac014b3d.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого.Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь."Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, "серьезным" юмором и неотразимым мужским обаянием. Актер большого творческого диапазона: от героя-любовника до остросоциального героя", — рассказали коллеги умершего.Театр выразил глубокое соболезнование родным и близким Мусатова.Владимир Мусатов родился 16 июня 1945 года в городе Нукусе Каракалпакской АССР (Узбекистан). Окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Архангельска и Ульяновска.В 1974 году стал актером Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Выступал на этой сцене 25 лет, был занят в спекталях "Горе от ума", "Берег", "Васса Железнова", "Поднятая целина", "Князь Серебряный", "Кин IV" и многих других. В 1999 году перешел в Брянский театр юного зрителя, где прослужил десять лет, после чего вернулся в Театр имени А. К. Толстого. В 2004 году Мусатову присвоили звание заслуженного артиста России. Он был также лауреатом премии "Признание" памяти В. А. Мацапуры и Брянского театрального конкурса "Успех".
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832389050_71:0:2018:1460_1920x0_80_0_0_b39d9179fed1a0560e33149b25ac2ba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, театр, брянск
Культура, Россия, Театр, Брянск
07:11 18.11.2022 (обновлено: 10:31 18.11.2022)
 
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов

Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни

© Фото : Брянский областной театр драмы имени А. К. ТолстогоЗаслуженный артист РФ Владимир Мусатов
Заслуженный артист РФ Владимир Мусатов - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого
Заслуженный артист РФ Владимир Мусатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого.

"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Светлая память о Владимире Андреевиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, благодарных зрителей", — говорится в некрологе.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.
"Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, "серьезным" юмором и неотразимым мужским обаянием. Актер большого творческого диапазона: от героя-любовника до остросоциального героя", — рассказали коллеги умершего.
Театр выразил глубокое соболезнование родным и близким Мусатова.
Владимир Мусатов родился 16 июня 1945 года в городе Нукусе Каракалпакской АССР (Узбекистан). Окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Архангельска и Ульяновска.
В 1974 году стал актером Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Выступал на этой сцене 25 лет, был занят в спекталях "Горе от ума", "Берег", "Васса Железнова", "Поднятая целина", "Князь Серебряный", "Кин IV" и многих других. В 1999 году перешел в Брянский театр юного зрителя, где прослужил десять лет, после чего вернулся в Театр имени А. К. Толстого.
В 2004 году Мусатову присвоили звание заслуженного артиста России. Он был также лауреатом премии "Признание" памяти В. А. Мацапуры и Брянского театрального конкурса "Успех".
 
КультураРоссияТеатрБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала