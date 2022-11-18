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Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов

Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов - РИА Новости, 18.11.2022

Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов

Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:11

2022-11-18T07:11

2022-11-18T10:31

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого.Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь."Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, "серьезным" юмором и неотразимым мужским обаянием. Актер большого творческого диапазона: от героя-любовника до остросоциального героя", — рассказали коллеги умершего.Театр выразил глубокое соболезнование родным и близким Мусатова.Владимир Мусатов родился 16 июня 1945 года в городе Нукусе Каракалпакской АССР (Узбекистан). Окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Архангельска и Ульяновска.В 1974 году стал актером Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Выступал на этой сцене 25 лет, был занят в спекталях "Горе от ума", "Берег", "Васса Железнова", "Поднятая целина", "Князь Серебряный", "Кин IV" и многих других. В 1999 году перешел в Брянский театр юного зрителя, где прослужил десять лет, после чего вернулся в Театр имени А. К. Толстого. В 2004 году Мусатову присвоили звание заслуженного артиста России. Он был также лауреатом премии "Признание" памяти В. А. Мацапуры и Брянского театрального конкурса "Успех".

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россия, театр, брянск