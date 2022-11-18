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Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов - РИА Новости, 18.11.2022
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:11
2022-11-18T07:11
2022-11-18T10:31
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого.Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь."Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, "серьезным" юмором и неотразимым мужским обаянием. Актер большого творческого диапазона: от героя-любовника до остросоциального героя", — рассказали коллеги умершего.Театр выразил глубокое соболезнование родным и близким Мусатова.Владимир Мусатов родился 16 июня 1945 года в городе Нукусе Каракалпакской АССР (Узбекистан). Окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Архангельска и Ульяновска.В 1974 году стал актером Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Выступал на этой сцене 25 лет, был занят в спекталях "Горе от ума", "Берег", "Васса Железнова", "Поднятая целина", "Князь Серебряный", "Кин IV" и многих других. В 1999 году перешел в Брянский театр юного зрителя, где прослужил десять лет, после чего вернулся в Театр имени А. К. Толстого. В 2004 году Мусатову присвоили звание заслуженного артиста России. Он был также лауреатом премии "Признание" памяти В. А. Мацапуры и Брянского театрального конкурса "Успех".
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россия, театр, брянск
Культура, Россия, Театр, Брянск
07:11 18.11.2022 (обновлено: 10:31 18.11.2022)
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщил
Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого.
"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Светлая память о Владимире Андреевиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, благодарных зрителей", — говорится в некрологе.
Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.
"Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, "серьезным" юмором и неотразимым мужским обаянием. Актер большого творческого диапазона: от героя-любовника до остросоциального героя", — рассказали коллеги умершего.
Театр выразил глубокое соболезнование родным и близким Мусатова.
Владимир Мусатов родился 16 июня 1945 года в городе Нукусе Каракалпакской АССР (Узбекистан). Окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Архангельска и Ульяновска.
В 1974 году стал актером Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Выступал на этой сцене 25 лет, был занят в спекталях "Горе от ума", "Берег", "Васса Железнова", "Поднятая целина", "Князь Серебряный", "Кин IV" и многих других. В 1999 году перешел в Брянский театр юного зрителя, где прослужил десять лет, после чего вернулся в Театр имени А. К. Толстого.
В 2004 году Мусатову присвоили звание заслуженного артиста России. Он был также лауреатом премии "Признание" памяти В. А. Мацапуры и Брянского театрального конкурса "Успех".