https://ria.ru/20221118/ukroboronprom-1832669607.html

"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО - РИА Новости, 18.11.2022

"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:42

2022-11-18T23:42

2022-11-18T23:42

в мире

технологии

антон геращенко

чехия

польша

франция

укроборонпром

нато

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые "безопасные места". В "Укроборонпроме" добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.

https://ria.ru/20221118/aglomeratsiya-1832653771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, антон геращенко, чехия, польша, франция, укроборонпром, нато, министерство обороны чехии