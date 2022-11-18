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"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО - РИА Новости, 18.11.2022
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"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО
"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО - РИА Новости, 18.11.2022
"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО
Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:42
2022-11-18T23:42
в мире
технологии
антон геращенко
чехия
польша
франция
укроборонпром
нато
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами&nbsp; НАТО.В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые "безопасные места". В "Укроборонпроме" добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.
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в мире, технологии, антон геращенко, чехия, польша, франция, укроборонпром, нато, министерство обороны чехии
В мире, Технологии, Антон Геращенко, Чехия, Польша, Франция, Укроборонпром, НАТО, Министерство обороны Чехии
23:42 18.11.2022
 
"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

"Укроборонпром" будет производить тяжелое вооружение и технику с шестью странами НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК Укроборонпром в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами  НАТО.
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".
В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые "безопасные места". В "Укроборонпроме" добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.
В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.
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