"Укроборонпром" начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО
"Укроборонпром" будет производить тяжелое вооружение и технику с шестью странами НАТО
Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".
В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые "безопасные места". В "Укроборонпроме" добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.
В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.