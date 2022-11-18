https://ria.ru/20221118/ukraina-1832554744.html

Почти половина энергосистемы Украины вышла из строя, сообщил премьер страны

Почти половина энергосистемы Украины вышла из строя, сообщил премьер страны - РИА Новости, 18.11.2022

Почти половина энергосистемы Украины вышла из строя, сообщил премьер страны

Почти половина энергетической системы Украины вышла из строя после ракетных ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:07

2022-11-18T17:07

2022-11-18T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

денис шмыгаль

валдис домбровскис

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Почти половина энергетической системы Украины вышла из строя после ракетных ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.Шмыгаль добавил, что в таких условиях Киев нуждается в дополнительной помощи от ЕС. Так, Украине требуются поставки энергетического оборудования и больше финансирования, в частности, для покупки газа.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атака на энергосистему страны 15 ноября стала самой массированной с начала спецоперации. Ракеты разрушили объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны России уточнило, что военные произвели "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, денис шмыгаль, валдис домбровскис, владимир зеленский, украина, россия, харьков, еврокомиссия, вооруженные силы рф