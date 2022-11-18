https://ria.ru/20221118/ukraina-1832445296.html

Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной

Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022

Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о роли Запада в переговорах с Украиной, заявил, что Киев весьма скрупулезно выполняет директивы оттуда. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:52

2022-11-18T12:52

2022-11-18T13:51

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о роли Запада в переговорах с Украиной, заявил, что Киев весьма скрупулезно выполняет директивы оттуда."Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива", — отметил он, отвечая на вопрос, есть ли смысл обсуждать Украину с Западом, или переговоры должны вестись напрямую.По его словам, общение с западными странами могло бы стать "направляющим и укрепляющим элементом" переговоров с украинскими властями."Директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом", — резюмировал он.Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.В свою очередь, российский лидер заявлял, что Кремль всегда говорил об открытости к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто готов их предложить.Накануне Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публичные переговоры представить себе трудно. Он также повторил, что Москва открыта к поискам дипломатического решения ситуации на Украине, однако Киев этого не хочет.

https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, в мире, дмитрий песков