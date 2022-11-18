Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832443052.html
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине
Москва приветствует любые миротворческие усилия, но "заманивать" куда-то лучше Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:48
2022-11-18T13:07
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сильвио берлускони
дмитрий песков
италия
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует любые миротворческие усилия, но "заманивать" куда-то лучше Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное посредничество бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в диалоге с Киевом."Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать" кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве воспринять роль Берлускони в качестве посредника в диалоге с Киевом.Ранее издание Spectator со ссылкой на замглавы минкультуры Италии Витторио Згарби, близкого к Берлускони, сообщило, что 86-летний экс-премьер считает, что только он может "заманить" Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20221030/berluskoni-1827949433.html
украина
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сильвио берлускони, дмитрий песков, италия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сильвио Берлускони, Дмитрий Песков, Италия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:48 18.11.2022 (обновлено: 13:07 18.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине

Песков приветствовал желание Берлускони посредничать, но рекомендовал говорить с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует любые миротворческие усилия, но "заманивать" куда-то лучше Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное посредничество бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в диалоге с Киевом.
"Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать" кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве воспринять роль Берлускони в качестве посредника в диалоге с Киевом.
Ранее издание Spectator со ссылкой на замглавы минкультуры Италии Витторио Згарби, близкого к Берлускони, сообщило, что 86-летний экс-премьер считает, что только он может "заманить" Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 20:00
Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСильвио БерлускониДмитрий ПесковИталияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала