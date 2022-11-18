https://ria.ru/20221118/ukraina-1832443052.html

В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине

В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине - РИА Новости, 18.11.2022

В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине

Москва приветствует любые миротворческие усилия, но "заманивать" куда-то лучше Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:48

2022-11-18T12:48

2022-11-18T13:07

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сильвио берлускони

дмитрий песков

италия

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует любые миротворческие усилия, но "заманивать" куда-то лучше Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное посредничество бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в диалоге с Киевом."Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать" кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве воспринять роль Берлускони в качестве посредника в диалоге с Киевом.Ранее издание Spectator со ссылкой на замглавы минкультуры Италии Витторио Згарби, близкого к Берлускони, сообщило, что 86-летний экс-премьер считает, что только он может "заманить" Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

https://ria.ru/20221030/berluskoni-1827949433.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, в мире, сильвио берлускони, дмитрий песков, италия, россия, ситуация в днр и лнр