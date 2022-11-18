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Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832426572.html
Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной
Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:00
2022-11-18T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
россия
украина
китай
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине."Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта война – также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам форума АТЭС в пятницу."Помогите нам донести это сообщение до России: прекратите войну, уважайте мировой правопорядок, вернитесь за стол переговоров, потому что все мы должны сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы нашего времени", - сказал он.Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Путин при этом заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html
https://ria.ru/20221115/makron-1831680782.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, россия, украина, китай, саммит g20, саммит атэс , франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Китай, Саммит G20, Саммит АТЭС , Франция
12:00 18.11.2022
 
Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной

Макрон призвал участников АТЭС содействовать возвращению России к переговорам с Украиной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине.
"Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта война – также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам форума АТЭС в пятницу.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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"Помогите нам донести это сообщение до России: прекратите войну, уважайте мировой правопорядок, вернитесь за стол переговоров, потому что все мы должны сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы нашего времени", - сказал он.
Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Путин при этом заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаКитайСаммит G20Саммит АТЭСФранция
 
 
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