https://ria.ru/20221118/ukraina-1832426572.html

Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной

Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022

Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:00

2022-11-18T12:00

2022-11-18T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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украина

китай

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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине."Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта война – также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам форума АТЭС в пятницу."Помогите нам донести это сообщение до России: прекратите войну, уважайте мировой правопорядок, вернитесь за стол переговоров, потому что все мы должны сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы нашего времени", - сказал он.Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Путин при этом заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html

https://ria.ru/20221115/makron-1831680782.html

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, россия, украина, китай, саммит g20, саммит атэс , франция