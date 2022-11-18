11:41 18.11.2022 (обновлено: 12:32 18.11.2022)
Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной
Американский ведущий Тревор Ноа в шутку заявил, что НАТО должна воевать с Украиной
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа.
"НАТО признала, что ракеты, которые ударили по Польше не были запущены Россией. Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с Украиной. А что? Правила есть правила", — подчеркнул шоумен.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.