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Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
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Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной
Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной
После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:41
2022-11-18T12:32
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
польша
украина
россия
нато
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, польша, украина, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Польша, Украина, Россия, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
11:41 18.11.2022 (обновлено: 12:32 18.11.2022)
 
Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной

Американский ведущий Тревор Ноа в шутку заявил, что НАТО должна воевать с Украиной

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа.

"НАТО признала, что ракеты, которые ударили по Польше не были запущены Россией. Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с Украиной. А что? Правила есть правила", — подчеркнул шоумен.

Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
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В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.
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