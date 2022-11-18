https://ria.ru/20221118/ukraina-1832418281.html

Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной

Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022

Американский ведущий предложил НАТО воевать с Украиной

После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:41

2022-11-18T11:41

2022-11-18T12:32

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

польша

украина

россия

нато

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с ракетами в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, пошутил американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.

https://ria.ru/20221118/raketa-1832398968.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

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украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, польша, украина, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше