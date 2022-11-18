https://ria.ru/20221118/ukraina-1832397039.html
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине
Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:15
2022-11-18T10:15
2022-11-18T10:24
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине с ними (США - ред.) просто не о чем говорить",- сказал Рябков журналистам."Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, украина, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:15 18.11.2022 (обновлено: 10:24 18.11.2022)
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине
Замглавы МИД Рябков назвал диалог с США об Украине в имеющихся условиях невозможным