https://ria.ru/20221118/ukraina-1832397039.html

В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине

В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине - РИА Новости, 18.11.2022

В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине

Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:15

2022-11-18T10:15

2022-11-18T10:24

специальная военная операция на украине

сша

украина

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сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине с ними (США - ред.) просто не о чем говорить",- сказал Рябков журналистам."Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, украина, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)