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В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832397039.html
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине
Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:15
2022-11-18T10:24
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине с ними (США - ред.) просто не о чем говорить",- сказал Рябков журналистам."Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов", - отметил замминистра.
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сша, украина, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:15 18.11.2022 (обновлено: 10:24 18.11.2022)
 
В МИД считают, что с США не о чем говорить по Украине

Замглавы МИД Рябков назвал диалог с США об Украине в имеющихся условиях невозможным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По Украине с ними (США - ред.) просто не о чем говорить",- сказал Рябков журналистам.
"Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов", - отметил замминистра.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреСергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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