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Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832391940.html
Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности
Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности - РИА Новости, 18.11.2022
Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности
Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:46
2022-11-18T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют всё новых и новых санкций против России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз", - написал Медведев в своём Telegram-канале.По его мнению, отсюда и "утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве".
https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html
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в мире, дмитрий медведев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Украина
09:46 18.11.2022 (обновлено: 10:08 18.11.2022)
 
Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности

Медведев: Киев утратил остатки реальности, требуя все новых и новых санкций против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют всё новых и новых санкций против России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
По его мнению, отсюда и "утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве".
"Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России. И всё больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию", - добавил Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевУкраина
 
 
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