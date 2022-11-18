09:46 18.11.2022 (обновлено: 10:08 18.11.2022)
Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности
Медведев: Киев утратил остатки реальности, требуя все новых и новых санкций против России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют всё новых и новых санкций против России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
По его мнению, отсюда и "утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве".
"Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России. И всё больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию", - добавил Медведев.
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