https://ria.ru/20221118/ukraina-1832391940.html

Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности

Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев заявил, что Киев утратил остатки реальности

Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:46

2022-11-18T09:46

2022-11-18T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

украина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Америка всегда бросала своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Украиной, поэтому в Киеве уже утратили остатки реальности, "распустили сопли" и требуют всё новых и новых санкций против России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз", - написал Медведев в своём Telegram-канале.По его мнению, отсюда и "утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве".

https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, украина