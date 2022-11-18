https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

В Германии поддержали жесткое заявление Кремля об Украине

В Германии поддержали жесткое заявление Кремля об Украине - РИА Новости, 18.11.2022

В Германии поддержали жесткое заявление Кремля об Украине

Читатели немецкого издания Die Welt поддержали заявление Кремля, назвавшего Киев ненадежным переговорщиком. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:02

2022-11-18T09:02

2022-11-18T10:50

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

россия

киев

нато

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt поддержали заявление Кремля, назвавшего Киев ненадежным переговорщиком."Используя инцидент в Польше, Зеленский пытается заставить НАТО вмешаться в конфликт на Украине", — констатировал другой комментатор."Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие", — отметил еще один читатель."США особого интереса к переговорам пока не проявили, вот и их прихвостень пока молчит", — поделился мнением четвертый пользователь."Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами", — заключили комментаторы.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последние заявления Зеленского относительно переговоров, отметил, что у Киева семь пятниц на неделе: украинские власти то ведут переговоры, то отказываются от них, то принимают специальный закон, запрещающий переговоры, то говорят, что они должны быть публичными. По мнению Пескова, это означает, что украинская сторона не хочет никаких переговоров вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.

https://ria.ru/20221117/ssha-1832343261.html

https://ria.ru/20221118/zombi-1832369307.html

украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, киев, нато, оон