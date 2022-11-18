15:04 18.11.2022 (обновлено: 15:26 18.11.2022)
Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство
Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за действий ЕС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Гораздо больше сейчас волнует ситуация на рынке минеральных удобрений, поскольку неуклюжие действия, не побоюсь этого слова, европейцев, которые они произвели летом прошлого года, привели к резкому росту цен на газ, а газ - один из основных факторов, определяющих затраты в производстве минеральных удобрений. В результате многие предприятия в Европе, которые производят минеральные удобрения, были вынуждены закрыться. Цены на минеральные удобрения резко выросли, и это, соответственно, поставило под угрозу урожай уже следующего года", - сказал Белоусов.