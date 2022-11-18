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Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство - РИА Новости, 18.11.2022
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Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство
Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство - РИА Новости, 18.11.2022
Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство
Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:04
2022-11-18T15:26
цены на нефть
андрей белоусов
экономика
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов."Гораздо больше сейчас волнует ситуация на рынке минеральных удобрений, поскольку неуклюжие действия, не побоюсь этого слова, европейцев, которые они произвели летом прошлого года, привели к резкому росту цен на газ, а газ - один из основных факторов, определяющих затраты в производстве минеральных удобрений. В результате многие предприятия в Европе, которые производят минеральные удобрения, были вынуждены закрыться. Цены на минеральные удобрения резко выросли, и это, соответственно, поставило под угрозу урожай уже следующего года", - сказал Белоусов.
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цены на нефть, андрей белоусов, экономика, европа
Цены на нефть, Андрей Белоусов, Экономика, Европа
15:04 18.11.2022 (обновлено: 15:26 18.11.2022)
 
Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство

Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за действий ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Гораздо больше сейчас волнует ситуация на рынке минеральных удобрений, поскольку неуклюжие действия, не побоюсь этого слова, европейцев, которые они произвели летом прошлого года, привели к резкому росту цен на газ, а газ - один из основных факторов, определяющих затраты в производстве минеральных удобрений. В результате многие предприятия в Европе, которые производят минеральные удобрения, были вынуждены закрыться. Цены на минеральные удобрения резко выросли, и это, соответственно, поставило под угрозу урожай уже следующего года", - сказал Белоусов.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Цены на нефтьАндрей БелоусовЭкономикаЕвропа
 
 
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