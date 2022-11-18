https://ria.ru/20221118/udobreniya-1832501403.html

Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство

Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов: ситуация на рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство

Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:26

цены на нефть

андрей белоусов

экономика

европа

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений вызывает беспокойство из-за неуклюжих действий Евросоюза, под угрозой урожай будущего года, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов."Гораздо больше сейчас волнует ситуация на рынке минеральных удобрений, поскольку неуклюжие действия, не побоюсь этого слова, европейцев, которые они произвели летом прошлого года, привели к резкому росту цен на газ, а газ - один из основных факторов, определяющих затраты в производстве минеральных удобрений. В результате многие предприятия в Европе, которые производят минеральные удобрения, были вынуждены закрыться. Цены на минеральные удобрения резко выросли, и это, соответственно, поставило под угрозу урожай уже следующего года", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20221118/udobreniya-1832499261.html

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, андрей белоусов, экономика, европа