https://ria.ru/20221118/udobreniya-1832499261.html

В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России

В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России - РИА Новости, 18.11.2022

В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России

Следующая партия российских удобрений может быть отправлена в Западную Африку, пострадавшую от нехватки удобрений, сообщила журналистам генсек ЮНКТАД... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:00

2022-11-18T15:00

2022-11-18T15:00

экономика

сергей вершинин

россия

западная африка

нидерланды

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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Следующая партия российских удобрений может быть отправлена в Западную Африку, пострадавшую от нехватки удобрений, сообщила журналистам генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.Она сообщила, что 21 ноября первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави."Мы надеемся, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, которая сильно пострадала от кризиса доступности удобрений. Следующие пункты назначения – Западная Африка", - сказала Гринспан.По ее словам, партия удобрений для этого региона Африки, так же как и для Малави, будет отправлена при содействии российских компаний "Уралхим" и "Уралкалий", Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирного банка и властей Франции.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.

https://ria.ru/20221117/latviya-1832131237.html

https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830965039.html

россия

западная африка

нидерланды

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экономика, сергей вершинин, россия, западная африка, нидерланды