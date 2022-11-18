https://ria.ru/20221118/udobreniya-1832499261.html
В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России
В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России - РИА Новости, 18.11.2022
В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России
Следующая партия российских удобрений может быть отправлена в Западную Африку, пострадавшую от нехватки удобрений, сообщила журналистам генсек ЮНКТАД... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:00
2022-11-18T15:00
2022-11-18T15:00
экономика
сергей вершинин
россия
западная африка
нидерланды
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Следующая партия российских удобрений может быть отправлена в Западную Африку, пострадавшую от нехватки удобрений, сообщила журналистам генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.Она сообщила, что 21 ноября первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави."Мы надеемся, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, которая сильно пострадала от кризиса доступности удобрений. Следующие пункты назначения – Западная Африка", - сказала Гринспан.По ее словам, партия удобрений для этого региона Африки, так же как и для Малави, будет отправлена при содействии российских компаний "Уралхим" и "Уралкалий", Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирного банка и властей Франции.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.
https://ria.ru/20221117/latviya-1832131237.html
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830965039.html
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экономика, сергей вершинин, россия, западная африка, нидерланды
Экономика, Сергей Вершинин, Россия, Западная Африка, Нидерланды
В ООН сообщили, куда отправят следующую партию удобрений из России
ЮНКТАД: следующая партия удобрений из России может быть направлена в Западную Африку
ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Следующая партия российских удобрений может быть отправлена в Западную Африку, пострадавшую от нехватки удобрений, сообщила журналистам генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.
Она сообщила, что 21 ноября первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави.
"Мы надеемся, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, которая сильно пострадала от кризиса доступности удобрений. Следующие пункты назначения – Западная Африка", - сказала Гринспан.
По ее словам, партия удобрений для этого региона Африки, так же как и для Малави, будет отправлена при содействии российских компаний "Уралхим" и "Уралкалий", Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирного банка и властей Франции.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин
заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов
в Малави
потребовалось более двух месяцев.