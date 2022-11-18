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Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины - РИА Новости, 18.11.2022

Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:23

2022-11-18T13:23

2022-11-18T16:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

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безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", - сказали в ведомстве.

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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны 2022-11-18T13:23 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины