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Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/udar-1832463625.html
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:23
2022-11-18T16:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", - сказали в ведомстве.
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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
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вооруженные силы рф, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:23 18.11.2022 (обновлено: 16:41 18.11.2022)
 
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

Минобороны: российские силы поразили объекты военного управления и ОПК Украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", - сказали в ведомстве.
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