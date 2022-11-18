https://ria.ru/20221118/udar-1832463625.html
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:23
2022-11-18T13:23
2022-11-18T16:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВС РФ нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."(В четверг - ред.) 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
2022-11-18T13:23
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:23 18.11.2022 (обновлено: 16:41 18.11.2022)
Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины
Минобороны: российские силы поразили объекты военного управления и ОПК Украины