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В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения - РИА Новости, 18.11.2022
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В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения - РИА Новости, 18.11.2022
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения
Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:43
2022-11-18T19:43
в мире
швейцария
берн (кантон)
люцерн (кантон)
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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, сообщило правительство страны.По информации властей Швейцарии, учения будут проводиться с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих."Планирование PILUM 22 заняло два года. Последние сопоставимые учения были проведены в 1989 году. В ходе учений PILUM 22 вооруженные силы проверят взаимодействие различных элементов механизированной бригады. Учения будут включать оценку способности защищать страну и ее жителей в условиях вооруженного конфликта, в том числе на суше", - говорится в сообщении.В учениях будут задействованы четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты. Участие в тренировках примут 5 тысяч военных.
https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html
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в мире, швейцария, берн (кантон), люцерн (кантон)
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Люцерн (кантон)
19:43 18.11.2022
 
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения

В Швейцарии впервые за 33 года пройдут масштабные учения с участием 5 тысяч военных

© Flickr / kuhnmiВертолет SuperPuma вооруженных сил Швейцарии
Вертолет SuperPuma вооруженных сил Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Flickr / kuhnmi
Вертолет SuperPuma вооруженных сил Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, сообщило правительство страны.
По информации властей Швейцарии, учения будут проводиться с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих.
"Планирование PILUM 22 заняло два года. Последние сопоставимые учения были проведены в 1989 году. В ходе учений PILUM 22 вооруженные силы проверят взаимодействие различных элементов механизированной бригады. Учения будут включать оценку способности защищать страну и ее жителей в условиях вооруженного конфликта, в том числе на суше", - говорится в сообщении.
В учениях будут задействованы четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты. Участие в тренировках примут 5 тысяч военных.
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