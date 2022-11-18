https://ria.ru/20221118/ucheniya-1832632598.html

В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения

В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения - РИА Новости, 18.11.2022

В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения

Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:43

2022-11-18T19:43

2022-11-18T19:43

в мире

швейцария

берн (кантон)

люцерн (кантон)

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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, сообщило правительство страны.По информации властей Швейцарии, учения будут проводиться с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих."Планирование PILUM 22 заняло два года. Последние сопоставимые учения были проведены в 1989 году. В ходе учений PILUM 22 вооруженные силы проверят взаимодействие различных элементов механизированной бригады. Учения будут включать оценку способности защищать страну и ее жителей в условиях вооруженного конфликта, в том числе на суше", - говорится в сообщении.В учениях будут задействованы четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты. Участие в тренировках примут 5 тысяч военных.

https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html

швейцария

берн (кантон)

люцерн (кантон)

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в мире, швейцария, берн (кантон), люцерн (кантон)