https://ria.ru/20221118/ucheniya-1832632598.html
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения - РИА Новости, 18.11.2022
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения
Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:43
2022-11-18T19:43
2022-11-18T19:43
в мире
швейцария
берн (кантон)
люцерн (кантон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147806/03/1478060346_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9373e4bb729011bdc362ba57dafa0bb6.jpg
ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Крупные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военных начнутся на следующей неделе в Швейцарии, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года, сообщило правительство страны.По информации властей Швейцарии, учения будут проводиться с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих."Планирование PILUM 22 заняло два года. Последние сопоставимые учения были проведены в 1989 году. В ходе учений PILUM 22 вооруженные силы проверят взаимодействие различных элементов механизированной бригады. Учения будут включать оценку способности защищать страну и ее жителей в условиях вооруженного конфликта, в том числе на суше", - говорится в сообщении.В учениях будут задействованы четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты. Участие в тренировках примут 5 тысяч военных.
https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html
швейцария
берн (кантон)
люцерн (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147806/03/1478060346_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_7c8194167e48ad4c869d10199d7ef9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, берн (кантон), люцерн (кантон)
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Люцерн (кантон)
В Швейцарии впервые за более чем 30 лет пройдут масштабные военные учения
В Швейцарии впервые за 33 года пройдут масштабные учения с участием 5 тысяч военных