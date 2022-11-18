https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832567991.html

Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы

Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022

Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела об убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:32

2022-11-18T17:32

2022-11-18T17:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела об убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью."По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что 17 ноября около 18.00 девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила просит принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом. Женщина также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на Булатниковскую улицу, угрожал убийством, сообщая, что при себе у него нож. Женщина восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь.Как в свою очередь сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832538654.html

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы