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Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
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Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы
Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела об убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:32
2022-11-18T17:38
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела об убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью."По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что 17 ноября около 18.00 девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила просит принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом. Женщина также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на Булатниковскую улицу, угрожал убийством, сообщая, что при себе у него нож. Женщина восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь.Как в свою очередь сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура г. Москвы
17:32 18.11.2022 (обновлено: 17:38 18.11.2022)
 
Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы

Прокуратура: дело об угрозе убийством возбудили после гибели девушки на юго-западе Москвы

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramМесто обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела об убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве
"По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что 17 ноября около 18.00 девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила просит принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом. Женщина также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на Булатниковскую улицу, угрожал убийством, сообщая, что при себе у него нож. Женщина восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь.
"По предварительной информации, подозреваемый 18 ноября около 00.30 подкараулил потерпевшую и нанес ей смертельные ранения", - уточняется в релизе.
Как в свою очередь сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.
Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".
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