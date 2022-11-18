https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832538654.html
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы заявил, что не знает, за что его задержали, видео с его объяснением опубликовано в Telegram-канале МВД... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:31
2022-11-18T16:31
2022-11-18T16:40
происшествия
москва
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы заявил, что не знает, за что его задержали, видео с его объяснением опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.На вопрос о том, за что его задержали, мужчина ответил: "не знаю". По его словам, регистрации в Москве у него не было - он был зарегистрирован в Волгограде.Кроме того, на видео ведомства также есть и машина, на которой, вероятнее всего, и передвигался мужчина. На заднем сидении иномарки Dodge лежит спортивная сумка.Как в свою очередь сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html
https://ria.ru/20220815/ubiystvo-1809604245.html
москва
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
2022-11-18T16:31
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград
16:31 18.11.2022 (обновлено: 16:40 18.11.2022)
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Подозреваемый в убийстве девушки в Москве не смог назвать причину своего задержания
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы заявил, что не знает, за что его задержали, видео с его объяснением опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.
В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области
. По предварительной версии СК
, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.
На вопрос о том, за что его задержали, мужчина ответил: "не знаю". По его словам, регистрации в Москве у него не было - он был зарегистрирован в Волгограде
.
Кроме того, на видео ведомства также есть и машина, на которой, вероятнее всего, и передвигался мужчина. На заднем сидении иномарки Dodge лежит спортивная сумка.
Как в свою очередь сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.
Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".