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Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
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Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:40
2022-11-18T22:18
происшествия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным источника РИА Новости, подозреваемый в убийстве — Шохрубек Каримов.Как сообщила Волк, убитая накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на преследующего ее знакомого, из-за которого она боится выходить на улицу. Силовики приехали к ней на работу, в продовольственный магазин, и опросили.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. По данным источника агентства, за день до трагедии она звонила в полицию с жалобой на знакомого, который "не только за ней следил, но и нападал и душил". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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происшествия, москва, ирина волк
Происшествия, Москва, Ирина Волк
13:40 18.11.2022 (обновлено: 22:18 18.11.2022)
 
Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramМесто обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Личность установлена, приняты меры к его розыску и задержанию", — рассказала она.

По данным источника РИА Новости, подозреваемый в убийстве — Шохрубек Каримов.
Как сообщила Волк, убитая накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на преследующего ее знакомого, из-за которого она боится выходить на улицу. Силовики приехали к ней на работу, в продовольственный магазин, и опросили.
В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. По данным источника агентства, за день до трагедии она звонила в полицию с жалобой на знакомого, который "не только за ней следил, но и нападал и душил". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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