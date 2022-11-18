https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832471835.html

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:40

2022-11-18T13:40

2022-11-18T22:18

происшествия

москва

ирина волк

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным источника РИА Новости, подозреваемый в убийстве — Шохрубек Каримов.Как сообщила Волк, убитая накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на преследующего ее знакомого, из-за которого она боится выходить на улицу. Силовики приехали к ней на работу, в продовольственный магазин, и опросили.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. По данным источника агентства, за день до трагедии она звонила в полицию с жалобой на знакомого, который "не только за ней следил, но и нападал и душил". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ирина волк