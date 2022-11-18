https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html
В Петербурге мужчина зарезал гулявшую в парке пенсионерку
В Петербурге мужчина зарезал гулявшую в парке пенсионерку - РИА Новости, 18.11.2022
В Петербурге мужчина зарезал гулявшую в парке пенсионерку
Следственные органы возбудили уголовное дело против предполагаемого убийцы пенсионерки, которая при прогулке в парке получила не менее 15 ударов ножом, сообщил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:43
2022-11-18T12:43
2022-11-18T12:43
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против предполагаемого убийцы пенсионерки, которая при прогулке в парке получила не менее 15 ударов ножом, сообщил городской главк СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), в отношении местного жителя 1996 года рождения. По данным следствия, подозреваемый 17 ноября... находясь на территории Пискаревского парка, напал на женщину 1959 года рождения и нанес последней не менее 15 ударов ножом в область груди", - говорится в сообщении.Как отмечает следственное ведомство, женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый в ее убийстве нанес себе несколько ударов ножом. Сейчас мужчина в больнице.Пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняет, что подозреваемый, по предварительным данным, нанес себе серьезные раны, в том числе в области шеи.По данным полиции, погибшая пенсионерка, которая жила по соседству с Пискаревским парком на улице Бутлерова, занималась скандинавской ходьбой и вышла в парк на вечернюю прогулку.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html
https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мужчина зарезал гулявшую в парке пенсионерку
СК: житель Петербурга 15 ударами ножа убил гулявшую в парке пенсионерку, затем ранил себя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело против предполагаемого убийцы пенсионерки, которая при прогулке в парке получила не менее 15 ударов ножом, сообщил
городской главк СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), в отношении местного жителя 1996 года рождения. По данным следствия, подозреваемый 17 ноября... находясь на территории Пискаревского парка, напал на женщину 1959 года рождения и нанес последней не менее 15 ударов ножом в область груди", - говорится в сообщении.
Как отмечает следственное ведомство, женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый в ее убийстве нанес себе несколько ударов ножом. Сейчас мужчина в больнице.
Пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняет, что подозреваемый, по предварительным данным, нанес себе серьезные раны, в том числе в области шеи.
По данным полиции, погибшая пенсионерка, которая жила по соседству с Пискаревским парком на улице Бутлерова, занималась скандинавской ходьбой и вышла в парк на вечернюю прогулку.