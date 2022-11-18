https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832423202.html

Источник: убитая в Москве девушка жаловалась на следившего за ней знакомого

Источник: убитая в Москве девушка жаловалась на следившего за ней знакомого - РИА Новости, 18.11.2022

Источник: убитая в Москве девушка жаловалась на следившего за ней знакомого

Девушка, найденная зарезанной на юге Москвы, за день до трагедии жаловалась в полицию на знакомого, который не только за ней следил, но и нападал и душил,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:49

2022-11-18T11:49

2022-11-18T11:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Девушка, найденная зарезанной на юге Москвы, за день до трагедии жаловалась в полицию на знакомого, который не только за ней следил, но и нападал и душил, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки - неизвестный зарезал ее, обнаружены "колото-резаные ранения груди". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее рассказал, что накануне, в четверг, девушка звонила в полицию с жалобой, что некто ее преследует.На тот момент девушка находилась на улице Булатниковской - как говорил РИА Новости другой источник, она там работала в продуктовом магазине.Официально полиция пока обращение девушки не комментировала. Сейчас следователи проверяют круг ее общения и изучают записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва