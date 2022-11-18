https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832406010.html

Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник

Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2022

Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник

Полицейские выезжали на сообщения о преследовании девушки, впоследствии убитой на юге Москвы, но никакого преследователя не обнаружили, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:57

2022-11-18T10:57

2022-11-18T19:27

происшествия

москва

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832413390_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1b4bf2ef5acec9a754e5c8101e0762ec.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские выезжали на сообщения о преследовании девушки, впоследствии убитой на юге Москвы, но никакого преследователя не обнаружили, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки — неизвестный зарезал ее, обнаружены колото-резаные ранения груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне, в четверг, девушка звонила в полицию и говорила, что некто ее преследует."Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли", — сказал собеседник агентства.Официально полиция обращение девушки пока не комментировала.

https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, полиция