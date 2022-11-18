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Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2022
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Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник
Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2022
Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник
Полицейские выезжали на сообщения о преследовании девушки, впоследствии убитой на юге Москвы, но никакого преследователя не обнаружили, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:57
2022-11-18T19:27
происшествия
москва
полиция
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские выезжали на сообщения о преследовании девушки, впоследствии убитой на юге Москвы, но никакого преследователя не обнаружили, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки — неизвестный зарезал ее, обнаружены колото-резаные ранения груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне, в четверг, девушка звонила в полицию и говорила, что некто ее преследует."Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли", — сказал собеседник агентства.Официально полиция обращение девушки пока не комментировала.
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происшествия, москва, полиция
Происшествия, Москва, Полиция
10:57 18.11.2022 (обновлено: 19:27 18.11.2022)
 
Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник

Источник: полиция выезжала на вызов девушки до ее убийства, но не нашла преследователя

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramМесто обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве. 18 ноября 2022
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве. 18 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве. 18 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские выезжали на сообщения о преследовании девушки, впоследствии убитой на юге Москвы, но никакого преследователя не обнаружили, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки — неизвестный зарезал ее, обнаружены колото-резаные ранения груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне, в четверг, девушка звонила в полицию и говорила, что некто ее преследует.
"Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли", — сказал собеседник агентства.
Официально полиция обращение девушки пока не комментировала.
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