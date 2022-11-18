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Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети - РИА Новости, 18.11.2022
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Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети - РИА Новости, 18.11.2022
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
Владелец американской социальной сети Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:27
2022-11-18T21:42
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец американской социальной сети Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим действиям компании."Что Twitter следует сделать следующим?" - написал в пятницу Маск на своей странице в социальной сети.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов, Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.В среду Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
21:27 18.11.2022 (обновлено: 21:42 18.11.2022)
 
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети

Маск обратился к пользователям Twitter за предложениями по дальнейшим действиям компании

© AP Photo / Paul SancyaПредприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск
Предприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Предприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец американской социальной сети Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим действиям компании.
"Что Twitter следует сделать следующим?" - написал в пятницу Маск на своей странице в социальной сети.
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов, Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:35
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
В среду Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.
Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.
Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 03:49
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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