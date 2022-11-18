https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html

Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети

Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети - РИА Новости, 18.11.2022

Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети

Владелец американской социальной сети Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:27

2022-11-18T21:27

2022-11-18T21:42

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец американской социальной сети Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим действиям компании."Что Twitter следует сделать следующим?" - написал в пятницу Маск на своей странице в социальной сети.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов, Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.В среду Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html

https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter