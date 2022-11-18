https://ria.ru/20221118/tsirk-1832584540.html

Родители пожаловались на Хагги Вагги в номере красноярского цирка

Родители пожаловались на Хагги Вагги в номере красноярского цирка - РИА Новости, 18.11.2022

Родители пожаловались на Хагги Вагги в номере красноярского цирка

Родители в Сургуте пожаловались на хоррор-персонажи Кисси Мисси и Хагги Вагги в номере красноярского цирка, гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:01

2022-11-18T18:01

2022-11-18T18:01

общество

сургутский государственный университет

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Родители в Сургуте пожаловались на хоррор-персонажи Кисси Мисси и Хагги Вагги в номере красноярского цирка, гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе, подтвердили РИА Новости в региональной прокуратуре.Ранее местные СМИ написали, что родители в Сургуте просят отменить выступление приезжего цирка "Барнео" из-за участия в нем персонажей хоррор-игры Кисси Мисси и Хагги Вагги, поскольку эти образы опасны для детской психики."Да, такое обращение есть, но жалобу рассматривает Роспотребнадзор, это не наша компетенция. Обращение к нам поступило и было перенаправлено туда", – сказала собеседница агентства.В свою очередь в дирекции цирка сообщили РИА Новости, что из-за коллективной жалобы, возможно, придется снять номер с Хагги Вагги. "Пока официального предписания у нас нет, но в самом СурГУ (в Сургутском государственном университете, где планируется выступление – ред.) настаивают, чтобы номер сняли", – сказал художественный руководитель цирка "Барнео" Александр Сапунов.По словам Сапунова, артисты не понимают, почему появилась эта коллективная жалоба. "Хагги не несет никакого негатива или зла. Мы выросли на сказках, где Баба Яга заманивала и ела детей, Кощей Бессмертный рубил кого-то, Змей Горыныч сжигал целые города, но тем не менее мы нормальными людьми стали... У нас Хагги танцует с детьми, а дети к нему выбегают со словами "обнимашки". Ну, не побежит ребенок обниматься к существу злому", – подытожил Сапунов."Барнео" из Красноярска, но в коллективе есть артисты из разных городов, отметили в цирке. На данный момент в ХМАО труппа выступила только в столице округа.РИА Новости пока не располагает комментариями Роспотребнадзора и инициатора коллективной жалобы.

https://ria.ru/20220908/khaggi_vaggi-1815480165.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221112/1831065489.html

красноярск

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сургутский государственный университет, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ