https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html

ВТО выразила надежду на снижение цен после продления зерновой сделки

ВТО выразила надежду на снижение цен после продления зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022

ВТО выразила надежду на снижение цен после продления зерновой сделки

Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает, что продление зерновой сделки будет способствовать снижению цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:58

2022-11-18T16:58

2022-11-18T17:04

экономика

зерновая сделка

оон

всемирная торговая организация (вто)

россия

нгози оконджо-ивеала

африка

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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает, что продление зерновой сделки будет способствовать снижению цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, заявил РИА Новости официальный представитель ВТО Дэниэл Прузин."Продление соглашения об экспорте зерна по Черному морю – долгожданная новость. Оно должно продолжать помогать миллионам людей во всем мире, страдающим от острого голода, успокаивая рынки, и, как мы надеемся, приведет к снижению цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию и средства производства", - сказал Прузин.Как напомнил представитель организации, ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что закрытие торговли со стороны Черного моря рискует спровоцировать глобальный продовольственный кризис, от которого больше всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html

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экономика, зерновая сделка, оон, всемирная торговая организация (вто), россия, нгози оконджо-ивеала, африка