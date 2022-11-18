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Россия напомнила, что цены на газ выросли не из-за Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 18.11.2022
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Россия напомнила, что цены на газ выросли не из-за Украины, заявил Белоусов
Россия напомнила, что цены на газ выросли не из-за Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 18.11.2022
Россия напомнила, что цены на газ выросли не из-за Украины, заявил Белоусов
России на саммите АТЭС в ответ на критику недружественных стран пришлось напомнить, что цены на газ выросли не из-за событий на Украине - это произошло еще в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:26
2022-11-18T15:26
россия
таиланд
украина
андрей белоусов
эммануэль макрон
экономика
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. России на саммите АТЭС в ответ на критику недружественных стран пришлось напомнить, что цены на газ выросли не из-за событий на Украине - это произошло еще в 2021 году, но в целом участники встречи понимали, что без России невозможно решить глобальные проблемы, заявил журналистам на полях саммита глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября. "На форуме собрались в том числе представители недружественных нам стран, и надо сказать, что вели они себя достаточно мягко, то есть такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили - такого вообще не было", - сказал первый вице-премьер РФ."Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м: и цены на газ увеличились почти в 10 раз, и цены на удобрения увеличились почти в 3-4 раза, и цены на продовольствие выросли, на зерно - и всё это произошло совершенно по другим причинам", - отметил Белоусов.В целом он назвал итоги первого дня саммита достаточно положительными, хотя то, что форум проходит на фоне драматических событий (энергетического и продовольственного кризиса, ожидания рецессии), не может не сказаться на ходе дискуссии."И положительным моментом является то, что лидеры стран-членов АТЭС достаточно конструктивно подходят к этому вопросу. Не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии. В основном акцент делался на том, что всем надо "выгребать" из этой ситуации вместе. Традиционная повестка в этом году была наполнена практическими соображениями", - пояснил Белоусов.Что касается роли России в саммите, то, по словам Белоусова, есть совершенно точное убеждение, что у членов АТЭС есть понимание того, что без России нельзя решить ни одну из крупных глобальных проблем."Было очень интересно наблюдать, когда сегодня на закрытых сессиях шла критика в адрес России со стороны американцев, японцев, Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) выступал с критикой, а дальше через несколько фраз шла фраза: "Мы только все вместе можем добиться, только все вместе, только все члены АТЭС, включая и Россию очевидно". Вопросов о том, что мы сейчас вас всех поставим в изоляцию – то, что было можно считать доминантой еще полгода назад, такого я, честно говоря, сегодня не почувствовал", - заключил Белоусов.
https://ria.ru/20221118/ates-1832488532.html
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россия, таиланд, украина, андрей белоусов, эммануэль макрон, экономика
Россия, Таиланд, Украина, Андрей Белоусов, Эммануэль Макрон, Экономика
15:26 18.11.2022
 
Россия напомнила, что цены на газ выросли не из-за Украины, заявил Белоусов

Белоусов: России на АТЭС пришлось напоминать, что цены на газ выросли не из-за Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке. Архивное фото
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. России на саммите АТЭС в ответ на критику недружественных стран пришлось напомнить, что цены на газ выросли не из-за событий на Украине - это произошло еще в 2021 году, но в целом участники встречи понимали, что без России невозможно решить глобальные проблемы, заявил журналистам на полях саммита глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября. "На форуме собрались в том числе представители недружественных нам стран, и надо сказать, что вели они себя достаточно мягко, то есть такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили - такого вообще не было", - сказал первый вице-премьер РФ.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:11
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
"Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м: и цены на газ увеличились почти в 10 раз, и цены на удобрения увеличились почти в 3-4 раза, и цены на продовольствие выросли, на зерно - и всё это произошло совершенно по другим причинам", - отметил Белоусов.
В целом он назвал итоги первого дня саммита достаточно положительными, хотя то, что форум проходит на фоне драматических событий (энергетического и продовольственного кризиса, ожидания рецессии), не может не сказаться на ходе дискуссии.
Полиция в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против форума АТЭС
"И положительным моментом является то, что лидеры стран-членов АТЭС достаточно конструктивно подходят к этому вопросу. Не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии. В основном акцент делался на том, что всем надо "выгребать" из этой ситуации вместе. Традиционная повестка в этом году была наполнена практическими соображениями", - пояснил Белоусов.
Что касается роли России в саммите, то, по словам Белоусова, есть совершенно точное убеждение, что у членов АТЭС есть понимание того, что без России нельзя решить ни одну из крупных глобальных проблем.
"Было очень интересно наблюдать, когда сегодня на закрытых сессиях шла критика в адрес России со стороны американцев, японцев, Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) выступал с критикой, а дальше через несколько фраз шла фраза: "Мы только все вместе можем добиться, только все вместе, только все члены АТЭС, включая и Россию очевидно". Вопросов о том, что мы сейчас вас всех поставим в изоляцию – то, что было можно считать доминантой еще полгода назад, такого я, честно говоря, сегодня не почувствовал", - заключил Белоусов.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:21
Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС
 
РоссияТаиландУкраинаАндрей БелоусовЭммануэль МакронЭкономика
 
 
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