https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html

Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ

Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022

Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:19

2022-11-18T10:19

2022-11-18T10:19

россия

общество

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".Согласно опросу, 49% респондентов отметили, что их настроение тревожное. У 46% спокойное настроение. Еще 5% затруднились с ответом.При этом неделей ранее – 6 ноября - тревожное настроение отмечали 59% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 11-13 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221115/schaste-1831538387.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус