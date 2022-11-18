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Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022
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Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:19
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россия
общество
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".Согласно опросу, 49% респондентов отметили, что их настроение тревожное. У 46% спокойное настроение. Еще 5% затруднились с ответом.При этом неделей ранее – 6 ноября - тревожное настроение отмечали 59% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 11-13 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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россия, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
10:19 18.11.2022
 
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 49 процентов россиян ощущают тревогу, это на 13 процентов меньше, чем 6 ноября

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, 49% респондентов отметили, что их настроение тревожное. У 46% спокойное настроение. Еще 5% затруднились с ответом.
При этом неделей ранее – 6 ноября - тревожное настроение отмечали 59% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 11-13 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 10:42
Более трети россиян заявили, что определенно счастливы, показал опрос ВЦИОМ
 
РоссияОбществоФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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