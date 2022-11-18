https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:19
2022-11-18T10:19
2022-11-18T10:19
россия
общество
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%, спокойное настроение ощущают 46%, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".Согласно опросу, 49% респондентов отметили, что их настроение тревожное. У 46% спокойное настроение. Еще 5% затруднились с ответом.При этом неделей ранее – 6 ноября - тревожное настроение отмечали 59% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 11-13 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221115/schaste-1831538387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Почти половина россиян испытывают тревогу, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 49 процентов россиян ощущают тревогу, это на 13 процентов меньше, чем 6 ноября