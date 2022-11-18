https://ria.ru/20221118/tramp-1832662513.html

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа - РИА Новости, 18.11.2022

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу экс-президента... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:24

2022-11-18T22:24

2022-11-18T23:39

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.По словам генпрокурора США, разбирательства касаются обвинений по поводу того, "не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти", что подразумевает возможную причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.Помимо этого, спецпрокурор намерен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в частном имении экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде, а также возможное препятствование проведению проверок на данный счет.Как отметил Гарланд, назначение спецпрокурора "отвечает общественным интересам", поскольку Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента в 2024 году."Основываясь на последних событиях, в том числе на заявлении бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах и намерении действующего президента также стать кандидатом, я пришел к выводу о том, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам", - указал глава американского минюста.Трамп на текущей неделе заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, в мире, дональд трамп, флорида, джо байден, гаага, международный уголовный суд