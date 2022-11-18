https://ria.ru/20221118/tramp-1832662513.html
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа - РИА Новости, 18.11.2022
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу экс-президента... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:24
2022-11-18T22:24
2022-11-18T23:39
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.По словам генпрокурора США, разбирательства касаются обвинений по поводу того, "не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти", что подразумевает возможную причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.Помимо этого, спецпрокурор намерен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в частном имении экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде, а также возможное препятствование проведению проверок на данный счет.Как отметил Гарланд, назначение спецпрокурора "отвечает общественным интересам", поскольку Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента в 2024 году."Основываясь на последних событиях, в том числе на заявлении бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах и намерении действующего президента также стать кандидатом, я пришел к выводу о том, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам", - указал глава американского минюста.Трамп на текущей неделе заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, флорида, джо байден, гаага, международный уголовный суд
США, В мире, Дональд Трамп, Флорида, Джо Байден, Гаага, Международный уголовный суд
22:24 18.11.2022 (обновлено: 23:39 18.11.2022)
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа
Министр юстиции США назначил спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.
"Сегодня я объявляю о назначении специального прокурора в связи с двумя продолжающимися уголовными расследованиями, которые получили широкое публичное освещение", - сказал Гарланд в ходе специального выступления, которое транслировали все ведущие американские телеканалы. Эту должность, как сообщил чиновник, займет Джек Смит, работавший прежде в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову.
По словам генпрокурора США, разбирательства касаются обвинений по поводу того, "не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти", что подразумевает возможную причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.
Помимо этого, спецпрокурор намерен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в частном имении экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде
, а также возможное препятствование проведению проверок на данный счет.
Как отметил Гарланд, назначение спецпрокурора "отвечает общественным интересам", поскольку Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента в 2024 году.
"Основываясь на последних событиях, в том числе на заявлении бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах и намерении действующего президента также стать кандидатом, я пришел к выводу о том, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам", - указал глава американского минюста.
Трамп на текущей неделе заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден
также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.