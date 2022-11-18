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В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США - РИА Новости, 18.11.2022
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В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США
В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США - РИА Новости, 18.11.2022
В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США
Межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:48
2022-11-18T06:54
в мире
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сша
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ТОКИО, 18 ноя - РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной траектории, заявил на пресс-конференции в пятницу министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он также заявил, что ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (4:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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в мире, япония, сша
В мире, Япония, США
06:48 18.11.2022 (обновлено: 06:54 18.11.2022)
 
В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США

Минобороны Японии: при пуске с другой траекторией выпущенная КНДР ракета могла достичь США

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты
Запуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 18 ноя - РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной траектории, заявил на пресс-конференции в пятницу министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
"Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае (эта дальность полета) включает территорию США", - сказал министр.
Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он также заявил, что ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.
Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (4:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 06:41
В кабмине Японии сообщили, сколько пролетела выпущенная КНДР ракета
 
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