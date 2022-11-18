https://ria.ru/20221118/traektoriya-1832374301.html

В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США

В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США - РИА Новости, 18.11.2022

В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США

Межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:48

2022-11-18T06:48

2022-11-18T06:54

в мире

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150963/53/1509635334_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_fe78648d834a024cc98c2bbe18625e72.jpg

ТОКИО, 18 ноя - РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной траектории, заявил на пресс-конференции в пятницу министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он также заявил, что ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (4:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/kndr-1832374161.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, сша