https://ria.ru/20221118/topor-1832413636.html
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором - РИА Новости, 18.11.2022
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:23
2022-11-18T11:23
2022-11-18T11:30
происшествия
бердянск
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области.Местный житель задержан. Полицией установлено, что до этого он нанес удар топором по голове своему собутыльнику. Пострадавший доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, бердянск, запорожская область, россия
Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия
11:23 18.11.2022 (обновлено: 11:30 18.11.2022)
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
МВД Запорожской области задержало в Бердянске мужчину, бегавшего по улице с топором