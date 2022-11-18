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В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором - РИА Новости, 18.11.2022
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В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором - РИА Новости, 18.11.2022
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:23
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происшествия
бердянск
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области.Местный житель задержан. Полицией установлено, что до этого он нанес удар топором по голове своему собутыльнику. Пострадавший доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, бердянск, запорожская область, россия
Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия
11:23 18.11.2022 (обновлено: 11:30 18.11.2022)
 
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором

МВД Запорожской области задержало в Бердянске мужчину, бегавшего по улице с топором

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области.
"Обратилась женщина и сообщила, что ее сосед бегает с топором по улице в неадекватном состоянии", - говорится в релизе.
Местный житель задержан. Полицией установлено, что до этого он нанес удар топором по голове своему собутыльнику. Пострадавший доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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