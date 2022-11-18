https://ria.ru/20221118/topor-1832413636.html

В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором

В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором - РИА Новости, 18.11.2022

В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором

В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:23

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происшествия

бердянск

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области.Местный житель задержан. Полицией установлено, что до этого он нанес удар топором по голове своему собутыльнику. Пострадавший доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, бердянск, запорожская область, россия