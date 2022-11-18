https://ria.ru/20221118/tomograf-1832428363.html
Гладков рассказал о новом томографе для ЦРБ в Белгородской области
Гладков рассказал о новом томографе для ЦРБ в Белгородской области - РИА Новости, 18.11.2022
Гладков рассказал о новом томографе для ЦРБ в Белгородской области
Новый компьютерный томограф, который повысит доступность и качество обследований пациентов, поступил в Красногвардейскую ЦРБ в Белгородской области, что... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:05
2022-11-18T12:05
2022-11-18T12:05
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БЕЛГОРОД, 18 ноя – РИА Новости. Новый компьютерный томограф, который повысит доступность и качество обследований пациентов, поступил в Красногвардейскую ЦРБ в Белгородской области, что является частью масштабной программы модернизации медицинских учреждений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Очень востребованный, очень нужный прибор. Было очень много обращений. Надеюсь, что качество и доступность медицины будут не только на уровне отчетов, но и на уровне вашей оценки, уважаемые жители", — отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Отмечается, что спиральный компьютерный томограф был закуплен в рамках национального проекта "Здравоохранение". Новый прибор уже установлен и введён в эксплуатацию. Для работы на новом оборудовании персонал медицинского учреждения прошёл специальное обучение. "Сданы документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения. Новый томограф существенно повысит доступность и качество обследований", - говорится в сообщении пресс-службы.В целом, по данным регионального правительства, медорганизации Белгородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году получили 83 различных медицинских прибора. В их числе 13 единиц "тяжёлого": система компьютерной томографии, установленная в Красногвардейской ЦРБ, маммограф – в Алексеевской ЦРБ, семь флюорографов и четыре стационарных рентгеновских установки, используемых для диагностики в 10 районных больницах региона.Также медучреждения получили 40 единиц различного оборудования для функциональной диагностики, 10 аппаратов УЗИ и ряд других стационарных и передвижных медицинских приборов. Сообщается, что до конца 2022 года в Алексеевскую и Яковлевскую районные больницы, а также городскую поликлинику Белгорода будут переданы ещё три цифровых рентгеновских стационарных аппарата. Кроме того, парк оборудования поликлиники областного центра пополнит аппарат УЗИ, а Корочанской ЦРБ – бронховидеоскоп.Кроме того, автопарки районных больниц пополнили 90 новых легковых автомобилей. Они используются для выездов медработников на дом, для транспортировки пациентов в медучреждения, таким образом существенно повышая качество и оперативность оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения."В общей сложности на реализацию программы модернизации в 2022 году направлено 329,8 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточнили в правительстве региона.
https://ria.ru/20221117/lechenie-1832356705.html
https://ria.ru/20221116/groby-1831906942.html
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
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общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, россия
Белгородская область, Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Россия
БЕЛГОРОД, 18 ноя – РИА Новости.
Новый компьютерный томограф, который повысит доступность и качество обследований пациентов, поступил в Красногвардейскую ЦРБ в Белгородской области, что является частью масштабной программы модернизации медицинских учреждений, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Очень востребованный, очень нужный прибор. Было очень много обращений. Надеюсь, что качество и доступность медицины будут не только на уровне отчетов, но и на уровне вашей оценки, уважаемые жители", — отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что спиральный компьютерный томограф был закуплен в рамках национального проекта "Здравоохранение". Новый прибор уже установлен и введён в эксплуатацию. Для работы на новом оборудовании персонал медицинского учреждения прошёл специальное обучение. "Сданы документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения. Новый томограф существенно повысит доступность и качество обследований", - говорится в сообщении пресс-службы.
В целом, по данным регионального правительства, медорганизации Белгородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году получили 83 различных медицинских прибора. В их числе 13 единиц "тяжёлого": система компьютерной томографии, установленная в Красногвардейской ЦРБ, маммограф – в Алексеевской ЦРБ, семь флюорографов и четыре стационарных рентгеновских установки, используемых для диагностики в 10 районных больницах региона.
Также медучреждения получили 40 единиц различного оборудования для функциональной диагностики, 10 аппаратов УЗИ и ряд других стационарных и передвижных медицинских приборов. Сообщается, что до конца 2022 года в Алексеевскую и Яковлевскую районные больницы, а также городскую поликлинику Белгорода будут переданы ещё три цифровых рентгеновских стационарных аппарата. Кроме того, парк оборудования поликлиники областного центра пополнит аппарат УЗИ, а Корочанской ЦРБ – бронховидеоскоп.
Кроме того, автопарки районных больниц пополнили 90 новых легковых автомобилей. Они используются для выездов медработников на дом, для транспортировки пациентов в медучреждения, таким образом существенно повышая качество и оперативность оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения.
"В общей сложности на реализацию программы модернизации в 2022 году направлено 329,8 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточнили в правительстве региона.