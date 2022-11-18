https://ria.ru/20221118/terrorizm-1832450597.html
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 18.11.2022
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 20 ноября еще на 15 суток, до 5 декабря, следует из сообщения... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:02
2022-11-18T13:02
2022-11-18T13:02
брянская область
россия
происшествия
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БРЯНСК, 18 ноя – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 20 ноября еще на 15 суток, до 5 декабря, следует из сообщения регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 20 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html
https://ria.ru/20221118/opasnost-1832448154.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, происшествия
Брянская область, Россия, Происшествия
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили до 5 декабря
БРЯНСК, 18 ноя – РИА Новости.
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 20 ноября еще на 15 суток, до 5 декабря, следует из сообщения
регионального правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 20 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.